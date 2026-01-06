A ocho años del asesinato de José Gerardo Martínez Arriaga, quien era periodista del Servicio Universal de Noticias (SUN) agencia informativa de EL UNIVERSAL, su madre, la señora Martha Helena Arriaga, teme que se le haya dado carpetazo a la investigación y no se haga justicia.

José Gerardo, de 35 años, perdió la vida a causa de una bala en el abdomen la madrugada del 6 de enero de 2018, en plena víspera de Reyes Magos, cuando transitaba por calles de la colonia Ajusco, en la alcaldía Coyoacán. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decirle a unos policías que un par de hombres lo habían agredido para quitarle sus pertenencias.

Cada 6 de enero, su madre pide que lo nombren en la misa, pero en el ámbito de la justicia, advierte que no “ha habido ningún avance”, a pesar de que en años anteriores las autoridades capitalinas prometieron dar seguimiento.

En entrevista con esta casa editorial, la señora explica que ahora que se cumplieron ocho años de su fallecimiento, ella quería que sacaran los restos de su hijo del panteón La Candelaria en Coyoacán, donde se encuentra, pero debido a que la carpeta de investigación sigue abierta, le dijeron que no se puede, sino hasta que la carpeta esté cerrada.

“Incluso yo, como hoy cumple los ocho años que sucedió esto, yo lo que quería era que ya me lo sacaran del panteón porque se supone que ya no hay perpetuidad, pero me dicen que como sigue la carpeta abierta, que no lo van a poder sacar hasta que no esté cerrada”, lamenta.

Señala que últimamente ella ha estado enferma -pues ya es una persona de la tercera edad- y su esposo no puede caminar, lo que le ha dificultado a la familia ver cómo ha avanzado el caso.

“Mi esposo no camina, y yo ya soy también de la tercera edad, he estado también enferma, me he caído, entonces es una situación bastante complicada, por lo cual yo sinceramente ya no le he podido dar seguimiento”, lamenta.

Cuenta que hace un par de años tuvo acercamiento con la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos (actual titular de la FGR), quien le dijo que se iba a reabrir el caso, ya que las autoridades anteriores “no habían hecho nada”; sin embargo, a la fecha la muerte de su hijo sigue impune.

“Ella nos dijo que iba a reabrir el caso porque las autoridades anteriores no habían hecho nada. Se vino lo de la pandemia, después de que sucedió esto y todo se paró, entonces es lo que ella nos decía, que había quedado parado, pero que ella iba a reabrir el caso”, sentenció.

