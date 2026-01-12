Culiacán, Sin.- En la zona del libramiento de la carretera Culiacán-Mazatlán, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán fue localizado el cuerpo decapitado de una persona del sexo masculino, de apariencia joven, cuya cabeza fue abandonada varios metros adelante, por lo que el personal de la Guardia Nacional resguardo la zona.

Según los datos, se trata de una persona del sexo masculino, el cual vestía un pantalón de mezclilla de color azul, playera y zapatos negros, entre sus ropas no se encontró ningún tipo de identificación que permitiera conocer su nombre.

La cabeza, presuntamente de la víctima decapitada, fue descubierta por el personal de seguridad a una distancia mayor a cien metros, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado, levantaron las actas respectivas y enviaron los hallazgos al Servicio Médico Forense, para poder determinar la posible identidad de la persona muerta.

Lee también Grecia Quiroz señala traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "No era de nuestro movimiento", afirma

El pasado sábado 26 de diciembre del 2025, en la zona conocida como la “Ladrillera”, en la parte norte de Culiacán, fueron hallados dentro de una bolsa negra de plástico y una cobija los restos humanos, al parecer de una persona del sexo masculino, en esta misma zona, el martes pasado, fueron acribilladas dos hombres, cuyas identidades aún no se conocen.

Un reporte a las líneas de emergencia alerto a los cuerpos de seguridad de que cerca de la colonia Lomas Rodrigara, donde se fabrican tabiques, en una maleta, se encontraban los restos de una persona privada de la vida, los primeros respondientes fue la Guardia Nacional que no localizó ninguna maleta en esa parte.

En una supervisión más amplia, en la que participaron elementos estatales y federales, se localizó una cobija y una bolsa de plástico negro, en la que se localizaron los restos de una persona mutilada, sin mayores especificaciones del hallazgo.

Lee también Bajas temperaturas causan la muerte de dos personas en Nuevo León; ambos vivían en situación de calle

Los peritos en crematística de la Fiscalía General del Estado que acudieron el sitio, luego de verificar los contenidos en la cobija y bolsa negra de plástico, dispusieron trasladarlos al Servicio Médico Forense, para iniciar con los trabajos de su posible identificación.

Cinco días antes de este hallazgo, en las cercanías del campo agrícola “El Porvenir”, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional descubrió tres hieleras abandonadas, una de ellas de plástico, en cuyo interior se encontraron restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas.

Durante un patrullaje por el libramiento Culiacán los agentes federales detectaron que en el libramiento se encontraban abandonadas tres hieleras de color blanco, una de ellas de plástico, por lo que resguardaron el sitio y al abrir una de ellas, se percataron que había restos humanos.

Los elementos de la Fiscalía General del Estado al verificar los contenidos certificaron que se trata de restos humanos mutilados, sin que se pueda establecer el número de posibles víctimas que fueron colocadas en estas hieleras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv