Más Información

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Uruapan, Michoacán.- La presidenta municipal de Uruapan, se dijo con rabia por la traición de Samuel García, funcionario de su gabinete, detenido por su presunta participación en el asesinato de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y advirtió, que el ayuntamiento, no es un cheque en blanco.

Ante medios de comunicación, Quiroz García, enfatizó que el director de Relaciones Públicas y Protocolo, no pertenecía al .

Recordó que Samuel García, se incorporó al gabinete municipal de Carlos Manzo, luego de que le presentara su currículum, donde su mejor carta de presentación era haber trabajado en el Congreso de la Unión.

“Samuel García no era una persona que pertenecía al movimiento. No inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal, una vez ya que se gana. Samuel pertenece a la Ciudad de México. Él llega y muestra su currículum. Yo estaba presente en esa ocasión. Él trabajaba anteriormente en la Cámara de Diputados. Era asesor de un diputado del PRI y es la carta de presentación que él da”, recuerda la viuda de Manzo Rodríguez.

Lee también

Grecia Quiroz, expuso, que en los primeros meses de trabajo, Samuel García dio resultados positivos, y se mostró como una persona atenta que generó tal confianza que “pues realmente si me preguntan a mí, yo no creería que hubiese sido parte de lo que sucedió”.

Advirtió, que en el Movimiento del Sombrero no se permite la traición y que todos los detenidos involucrados en el homicidio de Manzo Rodríguez, son ajenos a dicho .

“Quienes han sido traidores, ustedes lo han visto, en dónde están en este momento. No pertenecen al movimiento. Es muy desagradable lo que pasó con esta persona porque en su momento Carlos le dio la confianza y le dio oportunidad de demostrar con trabajo y que desafortunadamente que haya demostrado una traición”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]