Mérida, Yucatán. - Colectivos de mujeres medidas firmes contra deudores alimentarios en Yucatán.

Alejandra Castro, fundadora de Deudores Alimentarios Mérida y miembro del colectivo Ley Sabina contra los Deudores Alimentarios Yucatán, lamentó la falta de respuesta de las autoridades a las propuestas que han presentado para obligar a los deudores alimentarios a cumplir con su obligación.

“Es necesario que las autoridades escuchen activamente a las madres y actúen con sensibilidad frente a una problemática que afecta de manera directa a niñas y niños”, manifestó.

Colectivos feministas exigen medidas firmes contra deudores alimentarios en Yucatán; acusan falta de respuesta oficial. Foto: Especial.

Lee también: FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé, Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal

Recordó que entre las propuestas planteadas por el colectivo Ley Sabina se encuentran que las personas inscritas en el registro de deudores alimentarios no puedan obtener licencia de conducir o credencial del INE, contraer matrimonio, así como tipificar como delito el abandono de mujeres durante el embarazo.

“Sin embargo, todas estas propuestas fueron rechazadas por el Congreso del Estado, lo que demuestra el desinterés institucional, pese al trabajo que han realizado las madres autónomas para impulsar estos cambios en favor de sus hijos”, manifestó.

Adelantó que este año, los colectivos seguirán realizando los “tendederos” para exhibir públicamente a quienes incumplen con sus obligaciones legales hacia las infancias, principalmente el pago de pensión alimenticia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr