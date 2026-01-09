Más Información

Hermosillo, Sonora. - La Coordinación Estatal de Protección Civil () informó que, debido al trabajo de los tres niveles de gobierno, fue Puerto San Luis, en la carretera Agua Prieta-Janos, tras la nevada registrada en ese punto desde la madrugada del jueves.

Protección Civil Sonora trabajó de manera coordinada con cuerpos de seguridad y rescate, para lograr la .

Reabren tránsito vehicular en carretera Sonora-Chihuahua tras cierre por intensa nevada. Foto: Especial.
Reabren tránsito vehicular en carretera Sonora-Chihuahua tras cierre por intensa nevada. Foto: Especial.

Personal de Guardia Nacional Carreteras, Protección Civil de Agua Prieta, Policía Municipal de Agua Prieta, Protección Civil Sonora, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) trabajaron para lograr la reapertura y orientar a los automovilistas en la zona.

Se recomienda circular con precaución, pues siguen las condiciones de humedad en la zona.

Reabren tránsito vehicular en carretera Sonora-Chihuahua tras cierre por intensa nevada. Foto: Especial.
Reabren tránsito vehicular en carretera Sonora-Chihuahua tras cierre por intensa nevada. Foto: Especial.

También se hace el llamado a mantenerse atentos de las fuentes oficiales como Comisión Nacional del Agua y Protección Civil Sonora, para conocer el pronóstico meteorológico y en caso de alguna emergencia marcar a la línea telefónica 9-1-1.

