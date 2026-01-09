Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

LA PAZ, BCS., 9 de enero. — Más de 265 kilogramos de fueron asegurados en un domicilio del municipio de Mulegé, Baja California Sur, tras un cateo realizado por autoridades federales como parte de una investigación por y portación de armas de fuego.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Libertad, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo para ingresar al predio, tras integrar una carpeta de investigación derivada de la declaración de un imputado que señaló el lugar como punto de almacenamiento de drogas y objetos ilícitos.

FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal. Foto: Especial.
FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal. Foto: Especial.

De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia fueron asegurados 32 paquetes de cannabis sativa, con un peso total de 265 kilos 634 gramos, además del inmueble, el cual quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

Lee también:

El cateo se realizó con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes participaron en el aseguramiento del narcótico.

La Fiscalía Federal en Baja California Sur informó que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el origen y destino de la droga, a partir del análisis de los bienes asegurados y otras técnicas de investigación en curso.

FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal. Foto: Especial.
FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal. Foto: Especial.

Este operativo se suma al desplegado ayer, pero en la localidad de la comunidad Punta Pescadero, en Cabo del Este, donde se aseguró un inmueble y 17 cartuchos, esto tras una denuncia anónima que advertía de actividades ilícitas relacionada con venta de droga en esta zona.

Durante los últimos meses del 2025, autoridades en BCS reforzaron la presencia de fuerzas federales y militares en la zona norte de la entidad, en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto, tras el incremento de hechos violentos asociados a pugnas entre grupos vinculados al narcotráfico en la región.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]