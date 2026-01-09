LA PAZ, BCS., 9 de enero. — Más de 265 kilogramos de marihuana fueron asegurados en un domicilio del municipio de Mulegé, Baja California Sur, tras un cateo realizado por autoridades federales como parte de una investigación por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Libertad, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo autorización judicial para ingresar al predio, tras integrar una carpeta de investigación derivada de la declaración de un imputado que señaló el lugar como punto de almacenamiento de drogas y objetos ilícitos.

FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal. Foto: Especial.

De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia fueron asegurados 32 paquetes de cannabis sativa, con un peso total de 265 kilos 634 gramos, además del inmueble, el cual quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

Lee también: Caen 10 hombres dedicados al narcomenudeo en Comalcalco, Tabasco; decomisan 131 dosis de marihuana

El cateo se realizó con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes participaron en el aseguramiento del narcótico.

La Fiscalía Federal en Baja California Sur informó que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el origen y destino de la droga, a partir del análisis de los bienes asegurados y otras técnicas de investigación en curso.

FGR asegura más de 265 kilos de marihuana en Mulegé Baja California Sur; inmueble queda bajo resguardo federal. Foto: Especial.

Este operativo se suma al desplegado ayer, pero en la localidad de la comunidad Punta Pescadero, en Cabo del Este, donde se aseguró un inmueble y 17 cartuchos, esto tras una denuncia anónima que advertía de actividades ilícitas relacionada con venta de droga en esta zona.

Durante los últimos meses del 2025, autoridades en BCS reforzaron la presencia de fuerzas federales y militares en la zona norte de la entidad, en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto, tras el incremento de hechos violentos asociados a pugnas entre grupos vinculados al narcotráfico en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr