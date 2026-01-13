Un arranque violento ha tenido el 2026 para las mujeres en Tabasco, donde en los primeros 12 días de enero, se han contabilizado ya, al menos cuatro féminas víctimas de homicidio.

Y es que, a decir de las autoridades, este lunes se registró la ejecución de una mujer en la ranchería Cocohital, en Comalcalco.

De acuerdo con testigos, la mujer era perseguida por dos sujetos armados mientras viajaba a bordo de su motocicleta y al darle alcance, la ejecutaron con un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Alejandra ‘N’, de 30 años de edad y tras el reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para iniciar la carpeta de investigación y realizar las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

Sin embargo, no es la única ejecución que ha ocurrido, ya que apenas durante la madrugada de este domingo 11 de enero, se reportó también la ejecución de una mujer en un domicilio de la calle Lino Merino, en la colonia El Castaño, Macuspana.

Tras reportarse por parte de los vecinos varias detonaciones de armas de fuego, en el interior de la vivienda fue localizado el cuerpo sin vida de Karla Cristell `N´.

Sin embargo, también el 1 de enero, se reportó el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia sobre la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez, cerca de un motel.

Mientras que, el 2 de enero fue localizado el cuerpo de otra mujer víctima de homicidio, que presentaba huellas de tortura, pues estaba maniatada y embolsada, siendo lanzada a un barranco en la ranchería Monte Grande, en Jonuta.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Tabasco se han registrado 11 homicidios dolosos en los primeros 12 días del año, de los cuales, 8 de las víctimas son hombres y al menos 4 mujeres.

Aseguran a agresor sexual de mujer de la tercera edad

El presunto agresor sexual una mujer adulta mayor atacada en la Parroquia San Juan Bautista, en el fraccionamiento Plaza Villahermosa, fue detenido este lunes por las autoridades estatales.

El Fiscal General del Estado (FGE), Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, confirmó que el sujeto fue capturado por los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en el municipio de Centro por posibles delitos de feminicidio en grado de tentativa y agresión sexual.

"El día de ayer (lunes) se llevó a cabo la detención de un sujeto quien pudiera estar relacionado con estos lamentables hechos. Estamos a la espera de la intervención pericial para hacer el señalamiento directo y llevarlo a control judicial por un tema de feminicidio en grado de tentativa y por agresión sexual. Aquí en Centro, no me es posible proporcionar los datos completos por temas de investigación", afirmó.

Indicó que su identificación fue posible, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad proporcionadas por la administración de la parroquia, por lo que, en 48 horas se determinará la situación jurídica del detenido.

Cabe señalar que, el ataque ocurrió el miércoles 7 de enero en una capilla anexa a la iglesia San Juan Bautista, en la capital tabasqueña.

