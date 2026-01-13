La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual abarca siete estados del sureste del país, atendió durante el año pasado un total de mil 305 asuntos.

La magistrada presidenta de dicho órgano jurisdiccional, Roselia Bustillo Marín, explicó que los casos atendidos son de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Se trató de asuntos a resolver sobre la vida interna de los partidos, determinaciones partidistas; procedimientos internos de selección de candidaturas; propaganda electoral en precampaña y campaña; validez de las elecciones partidistas; sistemas normativos internos; acceso y ejercicio al cargo; y del proceso electoral de personas juzgadoras.

Veracruz ocupó el primer lugar en atención de casos con 476, ello debido a que el año pasado enfrentó un proceso electoral para elegir a sus autoridades municipales y a integrantes del Poder Judicial.

En segunda posición el estado de Oaxaca, con 429 casos; seguido de Campeche con 245 recursos que atendieron; de ahí le siguieron Yucatán (51), Chiapas (45), Quintana Roo (35), Tabasco (19) y cinco de carácter federal.

Bustillo Marín precisó que, de los mil 305 asuntos recibidos, en 166 se aplicó la perspectiva de género toda vez que la controversia se relacionó con violencia política en razón de género.

“Decirles a todos que tenemos la experiencia en derecho electoral, no somos improvisados los integrantes de la Sala, tenemos esa capacidad para resolver conforme a los principios del estado de derecho”, expuso.

Además, de ese gran total, 156 casos fueron de usos y costumbres en las entidades de Oaxaca y Campeche, por lo que se aplicó la perspectiva de interculturalidad

Y 218 se relacionaron con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación.

