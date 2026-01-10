Autoridades electorales de Veracruz arrancaron el proceso electoral extraordinario del municipio de Tamiahua, cuya elección pasada fue anulada.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) instaló el Proceso Electoral Local Extraordinario y aprobó el Plan y Calendario Integral de dicha elección extraordinaria que deberá celebrarse el 29 de marzo.

Y es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua (asentado en el norte de Veracruz) al considerar como “grave” el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Ante ello, el Congreso del Estado nombró a integrantes de un Concejo Municipal y convocó a elecciones extraordinarias, las cuales deberán llevarse a cabo el 29 de marzo y las autoridades electas iniciarán funciones el 1 de junio de 2026 y concluirán el 31 de diciembre de 2029.

Ante ello, el OPLE Veracruz instaló de manera formal el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026 del Ayuntamiento de Tamiahua.

El secretario Ejecutivo de dicho órgano electoral, Luis Fernando Reyes Rocha, señaló que están en condiciones de cumplir a cabalidad con la organización del proceso extraordinario.

“Como autoridad administrativa electoral y con plena certeza, que cumplimos en la tarea organizativa de esa elección ordinaria, como lo haremos, sin lugar a dudas, en esta nueva extraordinaria, con idéntica responsabilidad y compromiso ético, velando por la vigencia de los principios rectores de la función electoral”.

Durante sesión extraordinaria, también se aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario que contempla mecanismos de coordinación; gestión del proceso electoral; integración, instalación y funcionamiento de los Órganos del OPLE Veracruz; comisiones; ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

Así como estrategias de comunicación social; Candidaturas Independientes; Integración de las mesas directivas de casilla; Ubicación de casillas; Observación Electoral; Monitoreo; Encuestas, y sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.

