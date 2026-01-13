Más Información
Ciudad Victoria. - En los últimos meses, personal de la Guardia Estatal ha desarticulado más de 370 cámaras de videovigilancia irregulares a lo largo de la entidad.
El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que la desinstalación de estos artefactos se está complementando con el proyecto de aumentar el número de cámaras oficiales del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5).
Dijo que hasta el momento se tienen previstas 150 cámaras adicionales que reforzarán las acciones de monitoreo en los 43 municipios de Tamaulipas.
Pancardo mencionó que la consigna girada al personal de la Guardia Estatal es retirar aquellas que se encuentren de manera irregular en la vía pública, respetando los sistemas de videovigilancia instalados en domicilios cuya finalidad es prevenir delitos patrimoniales.
