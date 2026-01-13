Más Información
Apatzingán.— En el marco del operativo Paricutín, dentro del Plan Michoacán, personal militar y de la Guardia Nacional recibe capacitaciones de primeros auxilios para que en caso de que algún miembro de su equipo o la población en general resulte lesionado durante un enfrentamiento armado con los grupos criminales, se pueda dar atención médica al momento y así evitar víctimas mortales.
El teniente coronel médico cirujano, Carlos Alberto Jiménez Solórzano, es quien encabeza este programa de capacitación al personal operativo, militar y de la Guardia Nacional, para que sean los que presten los primeros auxilios a alguna víctima.
EL UNIVERSAL participó en un simulacro de este programa de capacitación Fuerza en Situación de Alerta. El objetivo es que quienes están en campo, sepan responder a una emergencia y primeros auxilios en este tipo de operativos implementados en lugares de alto riesgo para el personal de la tropa y para la población civil.
Como parte del simulacro, sonaron las bocinas para alertar al personal sanitario, sobre la atención urgente a un elemento militar, en un predio de otra zona rural de Apatzingán.
El médico de guardia suspende la consulta que daba en ese momento a un integrante de la tropa, lo canaliza como parte del procedimiento con otro de sus compañeros, y corre a encontrarse con el demás personal.
Un helicóptero artillado está listo para atender la emergencia; el médico y personal sanitario suben a la aeronave; recogen al paciente lesionado y atendido en primera instancia por sus compañeros, lo trasladan vía aérea al hospital de la 43 Zona Militar y ahí continúan el procedimiento en el área de choque.
Un programa para salvar vidas
Carlos Alberto Jiménez, también encargado de primeros auxilios en el terreno, explica que, como Ejército Mexicano y servicio de sanidad, están capacitados para atender a los militares, derechohabientes y cuando se requiere, a la población civil.
“Dentro del programa de Fuerza en Situación de Alerta nos encargamos de estar capacitando a nuestro personal constantemente”, destaca.
Señala que desde hace tres años se imparte este programa en el Hospital Militar y cada mes se actualiza ese entrenamiento, “que, sin duda, salva vidas, porque los primeros auxilios que se realizan en el terreno nos facilitan a nosotros como médicos especialistas, tener una mejor evolución y darles una mejor atención”.
