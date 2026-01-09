Más Información
Martigny.- Suiza celebrará el viernes un funeral en una jornada de luto nacional en honor de las 40 víctimas mortales de un incendio en un bar alpino durante una celebración de Año Nuevo la semana pasada.
Otras 116 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, en el fuego que comenzó en el bar Le Constellation el 1 de enero, menos de dos horas después de la medianoche.
Los investigadores apuntaron que creen que bengalas encendidas sobre botellas de champaña provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo del establecimiento de la ciudad turística de Crans-Montana.
Las autoridades investigan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. En el local no se realizaban inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.
La gravedad de las quemaduras dificultó las labores de identificación, por lo que los familiares tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades. La policía indicó que muchas de las víctimas eran adolescentes o tenían entre 20 y 25 años.
Interrogan a copropietarios franceses del bar
Las autoridades suizas abrieron una investigación penal contra los gerentes del bar. De acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais, los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria.
Como parte del día de luto nacional, las campanas de las iglesias de toda Suiza sonarán durante cinco minutos a partir de las dos de la tarde del viernes, y se guardará un minuto de silencio.
Ambos fueron interrogados por las autoridades este viernes en el marco de la investigación penal en su contra por los posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.
Jacques y Jessica Moretti acudieron acompañados de sus tres abogados a la sede del Ministerio Público del cantón de Valais, jurisdicción a la que pertenece Crans-Montana, localidad de los Alpes suizos donde ocurrió el incendio.
Son interrogados sobre su situación personal, en particular sobre su patrimonio inmobiliario, y en una fecha posterior se les citará para interrogarlos sobre los hechos y las razones que pudieron conducir al drama.
Investigaciones en Italia y Francia por incendio en bar de Suiza
La fiscalía de Roma ha abierto una investigación sobre el incendio de Crans-Montana por presunto homicidio involuntario e incendio provocado, reportó el jueves la prensa italiana. Se ha ordenado una autopsia a cinco de los seis muertos italianos y se delegó el caso en las fiscalías de Milán, Bolonia y Génova, a donde han sido repatriados los cuerpos de las víctimas.
“Lo que ocurrió no es un desastre: es el resultado de que demasiadas personas no hicieron su trabajo o que pensaron que estaban ganando dinero fácil”, dijo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una conferencia de prensa el viernes. “Los responsables deben ser identificados y procesados”.
Meloni aseveró que la Fiscalía General del Estado se ha puesto en contacto con el Fiscal General de Suiza para seguir la investigación y confirmó que la Fiscalía de Roma ha iniciado una pesquisa independiente.
“Las familias tienen mi palabra de que no se quedarán solas en su búsqueda de justicia”, añadió.
Por su parte, la fiscalía de París anunció el lunes la apertura de una pesquisa para ayudar a la suiza y facilitar la comunicación entre las familias de las víctimas francesas y los investigadores suizos. Nueve ciudadanos franceses murieron, el menor de apenas 14 años, y otros 23 sufrieron lesiones.
