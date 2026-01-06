Las autoridades llevaban desde 2019 sin realizar inspecciones de seguridad contra incendios en el bar suizo, donde un incendio durante una fiesta de Año Nuevo dejó más de 40 muertos y más de 100 heridos, dijeron funcionarios locales.

Los investigadores apuntaron que creen que las bengalas encendidas colocadas sobre botellas de champaña provocaron el fuego en Le Constellation, en la ciudad turística de Crans-Montana, cuando se acercaron demasiado al techo. Las autoridades estudian si el material de insonorización en el techo cumplía con la normativa, y si el uso de bengalas estaba permitido en el lugar.

Las autoridades suizas abrieron una investigación criminal contra los gerentes del bar. Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria, de acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais.

Lee también Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

Las autoridades regionales señalaron que las inspecciones de seguridad son responsabilidad del municipio. El martes, el ayuntamiento de Crans-Montana dijo que las inspecciones en el bar, que incluían controles de seguridad contra incendios, se habían realizado en 2016, 2018 y 2019, y que se solicitaron modificaciones, pero no se había planteado ningún problema con las medidas de insonorización.

“No se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”

Tras consultar la documentación luego del trágico accidente, el gobierno local descubrió que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”, indicó el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, en una conferencia de prensa.

“Lamentamos esto profundamente”, dijo, añadiendo que le corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué influencia pudo haber tenido esto en la cadena de eventos que condujeron al incendio.

Lee también Abren investigación penal contra pareja de franceses que dirigían bar incendiado en Suiza; los acusan de negligencia

Féraud señaló que no podía explicar el motivo por el que no se habían realizado inspecciones de seguridad durante tanto tiempo.

En septiembre del año pasado se pidió a un experto externo que realizara un análisis de insonorización, que concluyó que el establecimiento cumplía con las normativa contra el ruido, sin hacer más observaciones, agregó.

Flores y velas en homenaje a las víctimas del incendio del bar "Le Constellation" en Crans-Montana, Suiza, el 5 de enero de 2026. Al menos 40 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron gravemente heridas en el incendio que devastó el bar "Le Constellation" en Nochevieja en la localidad turística de Crans-Montana, en los Alpes suizos. Foto: EFE

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas de las víctimas del incendio que estalló alrededor de la 1:30 de la mañana del día de Año Nuevo, lo que obligó a las familias a proporcionar muestras de ADN a las autoridades.

Lee también Bengalas y escalera estrecha, principales pistas de tragedia en Suiza; incendio en bar dejó 40 muertos

Los investigadores concluyeron la identificación de las 40 víctimas mortales el domingo y el lunes, apuntaron que se había identificado a los 116 heridos, procedentes de distintos países.

Francia abre pesquisa; colaborará con Suiza

Por su parte, la fiscalía de París anunció el lunes la apertura de una pesquisa para colaborar con la suiza y facilitar la comunicación entre las familias de las víctimas francesas y los investigadores suizos. Nueve franceses perdieron la vida en el incendio, el más joven de 14 años, y 23 más resultaron heridos.

Según Féraud, los reportes de las inspecciones realizadas mencionaban que el bar tenía una capacidad máxima de 100 personas en la planta baja y de otras 100 en el sótano. No está claro cuántas personas había en Le Constellation cuando comenzaron las llamas y los investigadores han apuntado que es posible que nunca se conozca el dato.

Lee también Incendio en bar de Suiza: Otras tragedias que han opacado los festejos de Año Nuevo en el mundo

El ayuntamiento dijo que el propietario del bar obtuvo un permiso para construir una terraza en 2015 y que también realizó obras en el interior del local que no requerían autorización.

Las autoridades locales apuntaron que han decidido prohibir el uso de fuegos artificiales en interiores y encargarán a una agencia externa que realice inspecciones a estos negocios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc