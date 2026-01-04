Más Información

Los fueron localizados dentro de un rancho en el municipio de Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz.

Las víctimas habrían sido decapitadas y presentaban impactos de bala, lo que generó una fuerte conmoción en esa región ganadera veracruzana.

El crimen ocurrió en el interior del rancho Montecristo, ubicado sobre la carretera Acayucan–Salina Cruz, a la altura de la comunidad Aguilera del municipio de Sayula de Alemán.

Fue a través del número de emergencia como se reportó el , por lo que elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio.

De acuerdo con distintas versiones policiales, entre las personas asesinadas se encontraría un hombre identificado como Héctor Velázquez Díaz, hijo del ex regidor de Sayula, Héctor Velázquez Vázquez, asesinado en 2020.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación de los hechos.

Veracruz sufrió el año pasado una escalada de violencia relacionada con disputas de organizaciones del crimen organizado, así como pleito políticos.

El punto de crisis ocurrió cuando la maestra jubilada y taxista, , fue secuestrada a finales de julio por un grupo armado, quien la video grabó atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión. La mujer fue asesinada.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

La aparición de cuerpos de personas descuartizadas ha sido la constante durante los últimos meses, en una entidad que históricamente sufre los estertores de la violencia.

