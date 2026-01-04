TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Elementos de la Secretaría de Marina continúan la búsqueda, localización y rescate de tres embarcaciones, con siete personas a bordo, reportadas como desaparecidas frente a las costas de Puerto Chiapas.

El pasado viernes se recibió un reporte sobre la desaparición de tres embarcaciones, con siete personas a bordo, cuando se encontraban aproximadamente a 80 millas náuticas (148 kilómetros) de las costas de Puerto Chiapas; se activaron los protocolos de búsqueda, rescate y alertaron las unidades navales con el objetivo de localizar las embarcaciones y salvaguardar a sus ocupantes.

Se alertó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Chiapas, y se desplegaron embarcaciones menores, una patrulla costera y aeronaves de la Armada de México para patrullajes coordinados por mar y aire en la zona reportada.

"Se incrementó la cobertura de búsqueda y fortaleció las capacidades de localización". Asimismo, de manera complementaria, la Capitanía de Puerto de Puerto Chiapas difundió la información correspondiente entre la comunidad marítima.

Se exhortó a las embarcaciones que navegan en la zona a colaborar con cualquier información que contribuya a la localización de las embarcaciones desaparecidas. En este esfuerzo conjunto, la comunidad pesquera local se ha sumado de manera solidaria, integrando cinco embarcaciones menores a las labores de búsqueda.

Personal de la Vigésima Segunda Zona Naval, en coordinación con la Capitanía de Puerto Chiapas, mantiene comunicación permanente con los familiares de las personas desaparecidas, así como con los encargados de las embarcaciones para proporcionar información oportuna y continuar con la búsqueda de manera coordinada y transparente.

La Secretaría de Marina precisó que se han cumplido más de 48 horas de operaciones continuas de búsqueda, después del reporte de las tres embarcaciones y de las siete personas.

aov