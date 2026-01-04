León, Gto.- Familias venezolanas se congregaron en el Arco de la Calzada para celebrar por la “libertad y paz” de su país, tras la detención del presidente Nicolás Maduro.

Cantaron y gritaron "Vivas" con la bandera de su patria al frente, por el fin del “régimen chavista”, que “reprimió”, “empobreció y quitó la libertad de expresión” a su pueblo.

“Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo”, escribieron en cartulinas.

Integrantes de la comunidad venezolana en León comentaron que después de 26 años de “hambre”, hospitales sin medicinas y millones de desplazados que buscaron asilo en otras naciones, "llegó la hora de la libertad”.

El término de “la dictadura” es el comienzo de “Venezuela Libre y en Paz”, de “volver a casa”, expresaron al menos más de una docena de hombres y personas jóvenes y adultas.

Plasmaron mensajes en una bandera blanca: Con los pies en México, con el alma en Venezuela. “Venezolanos en el exterior somos la voz de la esperanza para Venezuela en el mundo”.

