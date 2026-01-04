Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que no se registraron daños ni afectaciones tras el sismo de magnitud 3.5 ocurrido la madrugada de este día domingo 4 de enero en el Golfo de California.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico se registró a las 4.31 horas, con epicentro localizado a 69 kilómetros de Puerto Peñasco y a una profundidad de 15.9 kilómetros.

Debido a su baja magnitud y a que ocurrió en una zona marítima, el evento no fue perceptible de manera generalizada en áreas urbanas.

La CEPC detalló que se trató de un sismo de baja intensidad, con características superficiales a intermedias, sin impacto en la población ni en la infraestructura.

Tras el evento, las autoridades realizaron un monitoreo preventivo y confirmaron que no hubo reportes ciudadanos ni necesidad de activar protocolos de emergencia.

Entre las principales conclusiones del seguimiento destacan que no se registraron personas lesionadas, daños materiales ni afectaciones a servicios o infraestructura, por lo que la situación se mantiene en completa normalidad.

Protección Civil reiteró que continuará con la vigilancia permanente de la actividad sísmica en la región y llamó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

