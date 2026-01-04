Más Información

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que no se registraron daños ni afectaciones tras el sismo de magnitud 3.5 ocurrido la madrugada de este día domingo 4 de enero en el .

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico se registró a las 4.31 horas, con epicentro localizado a 69 kilómetros de Puerto Peñasco y a una profundidad de 15.9 kilómetros.

Debido a su baja magnitud y a que ocurrió en una zona marítima, el evento no fue perceptible de manera generalizada en áreas urbanas.

Lee también

La CEPC detalló que se trató de un , con características superficiales a intermedias, sin impacto en la población ni en la infraestructura.

Tras el evento, las autoridades realizaron un monitoreo preventivo y confirmaron que no hubo reportes ciudadanos ni necesidad de activar protocolos de emergencia.

Lee también

Entre las principales conclusiones del seguimiento destacan que no se registraron personas , daños materiales ni afectaciones a servicios o infraestructura, por lo que la situación se mantiene en completa normalidad.

Protección Civil reiteró que continuará con la vigilancia permanente de la actividad sísmica en la región y llamó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]