Miami.- Cientos de cazadores dan inicio este viernes al "Florida Python Challenge", un concurso anual que busca frenar la expansión de la invasora pitón birmana en la reserva natural de los Everglades y que repartirá 25 mil dólares en premios.

El desafío, que se extenderá hasta el 19 de julio, contaba esta semana con al menos 670 inscritos, según dijo a EFE Lisa Thompson, portavoz de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés).

El premio principal, de 10 mil dólares, será para el participante que capture el mayor número de pitones. Los otros 15 mil dólares se distribuirá entre quienes retiren la mayor cantidad de ejemplares y capturen la pitón más larga en tres categorías: novato, profesional y militar.

"Para los participantes, la seguridad es, sobre todo, una cuestión de preparación", afirmó Thompson. La comisión recomienda pantalón largo, botas cerradas, guantes, linterna y un gancho para serpientes, junto con agua, comida y un GPS o un teléfono para anotar las coordenadas de cada pitón capturada.

La organización aconseja también avisar a familiares del recorrido previsto y ofrece cursos presenciales de captura segura durante este fin de semana inaugural.

Las reglas exigen sacrificar las pitones de forma humanitaria, prohíben el uso de armas de fuego y prevén la descalificación de quienes maten una serpiente nativa. La caza se limita a ocho áreas autorizadas, entre ellas el Parque Nacional de los Everglades, que este año regresa como una de las sedes del concurso.

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Pitón birmana, de las serpientes más grandes del mundo

Las pitones birmanas, que no son venenosas, se alimentan de aves, mamíferos y otros reptiles de los Everglades y apenas tienen depredadores naturales, según la FWC.

Originaria del sudeste asiático, esta especie llegó a los Everglades a través del comercio de mascotas exóticas. Su expansión se aceleró en 1992, cuando el huracán "Andrew" destruyó unas instalaciones que criaban estos reptiles en cautividad y liberó a algunos de ellos en el humedal.

Fuera del concurso, la especie puede sacrificarse durante todo el año en 32 terrenos públicos gestionados por la comisión y en fincas privadas con permiso del propietario, sin licencia, y se considera una de las serpientes más grandes del mundo.

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Desde el 2000, Florida contabiliza más de 27 mil pitones birmanas retiradas de su medio natural, según la FWC.

La organización ecologista Conservancy of Southwest Florida, ajena a la competición, batió esta temporada su propio récord de retirada científica.

Sus biólogos capturaron 177 pitones, con un peso conjunto de casi 3.7 toneladas, entre noviembre de 2025 y abril de 2026 en el condado de Collier. El mayor ejemplar pesó unos 69 kilos y midió 5.2 metros.

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El equipo coloca radiotransmisores a 40 pitones macho que hacen de 'centinelas' y guían a los biólogos hasta las hembras antes de que pongan los huevos. Desde 2013, ese programa suma mil 750 pitones y más de 24 toneladas retiradas.

"Estas labores de gestión basadas en la ciencia frenan la reproducción local de la pitón y esperamos que, con una presión sostenida, las cifras de retirada bajen con el tiempo", afirmó Ian Bartoszek, responsable científico de la Conservancy.

Cada hembra pone entre 50 y más de 100 huevos por puesta. La Conservancy halló restos de ciervo de cola blanca en una de cada cuatro hembras retiradas esta temporada.

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El concurso, organizado por la FWC y el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, exige una inscripción de 25 dólares y superar un curso de formación en línea.

La prueba, celebrada por primera vez en 2013, alcanzó en 2025 un récord de 294 pitones capturadas por 934 participantes procedentes de Estados Unidos y Canadá. En total, las distintas ediciones del desafío han permitido retirar mil 406 ejemplares invasores.

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