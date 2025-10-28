Más Información

México participó en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

La Secretaría de Marina () informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 km) para salvaguardar la vida humana en la mar.

Indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un .

