La Secretaría de Marina (Semar) informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 km) para salvaguardar la vida humana en la mar.
Indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.
