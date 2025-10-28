La Secretaría de Marina (Semar) informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 km) para salvaguardar la vida humana en la mar.

Indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

Lee también Sheinbaum anuncia construcción de universidad en antigua casa de “El Negro” Durazo en Tlalpan; “era un sueño”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr