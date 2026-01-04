Más de seis mil corredores locales, nacionales e internacionales participaron en el Marat'hón Mérida Banorte 2026, evento que marcó el inicio de los festejos por el 484 aniversario de la fundación de la capital yucateca, informó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada (PAN).

“Me llena de alegría ver a nuestra ciudad tan viva, y que las y los meridanos, junto con quienes nos visitan, comiencen el año en un ambiente de convivencia armónica y sana competencia”, expresó la alcaldesa, quien dio el disparo de salida y encabezó la premiación al finalizar la justa deportiva.

De acuerdo con los organizadores, en punto de las cinco de la mañana arrancó la categoría de sillas de ruedas en la distancia de 42 kilómetros, seguida de la salida de los corredores absolutos del maratón. Posteriormente partieron los participantes del medio maratón de 21 kilómetros, la carrera de 10 kilómetros y la caminata recreativa, en la que la alcaldesa participó acompañada de cientos de familias.

A lo largo del recorrido, representantes de distintas dependencias municipales y ciudadanos alentaron a los atletas, reflejando la calidez y hospitalidad que distinguen a las y los meridanos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió cuando el corredor oaxaqueño Reinaldo Pacheco Rojas rompió una racha de 15 años sin triunfos mexicanos al conquistar el primer lugar en la prueba de 42 kilómetros de la rama varonil, con un tiempo de 2:23:22. El segundo puesto fue para Stephen Ndege, con 2:21:35, y el tercero para Eliud Kipkorir Kosgei, con 2:23:39.

En la rama femenil de los 42 kilómetros, el primer lugar fue para Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez, con un tiempo de 2:46:09; el segundo sitio lo ocupó Pauline Mutwua Tituh, con 2:48:16, y el tercero Mary Akor, con 2:49:33.

Más de 6 mil corredores participan en el Marat'hón Mérida Banorte 2026 (04/01/2025). Foto: Especial

En la categoría mixta de sillas de ruedas, el pódium lo integraron Rogelio Emmanuel Martínez Segura, con 2:24:10; Juan Adonay Poot Uitz, con 2:38:31, y Ángel Gabriel Sosa Hernández, con 3:44:48.

Entre los yucatecos mejor posicionados en la distancia de 42 kilómetros, en la rama femenil destacaron Eva Abigail Cabrera Martínez, con 2:56:46.0; Sofía Salomé Isaac Borges, con 3:19:51.7, y Janet Alicia Vallejo Sosa, con 3:22:03.5. En la rama varonil, los mejores tiempos fueron para Carmen Gilberto Ucán Noh, con 2:56:16.4; Julián Alejandro Lara Chávez, con 2:59:46.8, y Froylán Ulises Martín Villanueva, con 3:07:06.8.

En la ruta de 21 kilómetros, los mejores tiempos de atletas yucatecos en la rama femenil fueron para Ana Alejandra Dzul Peniche, con 1:35:06.5; Mariana Escamilla, con 1:35:11.2, y Dulce Margarita Chan Tapia, con 1:35:29.2. En la rama varonil destacaron Jourdan Alexis Mendieta Puerto, con 1:15:23.0; Genaro Benjamín Varguez Be, con 1:17:41.5, y Nicolás Eduardo Mijangos Pérez, con 1:20:30.1.

Los resultados completos de la competencia pueden consultarse en la plataforma oficial del evento.

A lo largo de su historia, el Marat'hón Mérida ha contado con la participación de corredores de más de 20 países y funge como evento clasificatorio para el Maratón de Boston.

La alcaldesa Cecilia Patrón agradeció a los patrocinadores, así como a los más de 15 expositores, entre emprendedores, tiendas deportivas, prestadores de servicios turísticos y comercios, por sumarse a los festejos del aniversario de Mérida, así como a las y los meridanos que participaron y apoyaron esta edición.

Añadió que, gracias al impulso a la economía local, se estima una derrama económica de 45 millones de pesos, en beneficio del comercio, agencias de turismo, hotelería, establecimientos gastronómicos y, en general, de las familias meridanas.

El Marat'hón Mérida Banorte 2026 forma parte de un amplio programa de actividades del Mérida Fest 2026, en el que el deporte y el sentido de unidad refuerzan el orgullo y la identidad de la ciudad.

