Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Mundial 2026 eleva riesgos de ciberataques, alertan; ven a empresas poco preparadas

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

2026 inicia con nueva separación de basura; ¿habrá sanciones por incumplirla?

Turistas que sobrevivieron al del bar Le Constellation, en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana, , relataron el horror y los minutos de pánico que vivieron en plena celebración del Año Nuevo.

Emma y Albane, de nacionalidad francesa, se encontraban al interior de bar y contaron al portal de noticias BFM que, “en cuestión de segundos, todo el techo estaba en” y que la evacuación se volvió muy difícil porque las rutas de salida eran muy estrechas.

Según dijeron, la vela de un pastel de cumpleaos, o una bengala muy cerca del techo pudo haber contribuido al inicio del fuego. “Había pánico absoluto, todos gritaban”.

Cuando vieron lo difícil que resultaría salir por la ruta de salida, una de ellas rompió una ventana y así fue como lograron escapar.

Victoria, otra joven francesa, indicó al medio Blick que “una bengala colocada en una botella de espumante” hizo que el techo se encendiera “cuando una mujer, que estaba subida a los hombros de otra persona, levantó la botella demasiado alto”. La turista aseguró que las llamas se propagaron “a una velocidad vertiginosa”.

Según un turista italiano que también estaba en el lugar, guardaespaldas del lugar bajaron a evaluar la situación, pero de inmediato se regresaron al ver las llamas. Uno de los amigos del sobreviviente italiano permanece desaparecido, explicó.

El diariopublicó el testimonio de una persona que dijo que había un denso humo negro, personas en llamas huyendo del lugar y otras tendidas en el piso sin vida, en una escena que calificó como “apocalíptica” y “de guerra”.

Le Constellation tiene capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Un vocero de la Policía señaló que un centenar de personas se habían reunido ahí para celebrar el .

Un video compartido en redes sociales parece mostrar el inicio del incendio, ocurrido a primera hora de la mañana. En la grabación se ve muestra cómo el se propaga por el techo, en el sótando de un bar tenuemente iluminado, antes de mostrar otra imagen del edificio envuelto en llamas.

Otros videos muestran a personas afuera del bar, que arde sin control.

Un hombre contó a la agencia de noticias AFP que quedó atrapado en el edificio en llamas y tuvo que romper una ventana para escapar.

“Estábamos atrapados, mucha gente estaba atrapada. No podíamos ver nada por el humo”, dijo. “No sabíamos cómo íbamos a salir”.

Explicó que se encontraba en el sótano. “Mis amigos y yo nos lo estábamos pasando bien, pero, por desgracia, algunos de ellos ya no están con nosotros a . Fue una locura. La gente estaba atrapada. Tuve que poner una mesa para esconderme detrás, atrapado por las llamas. Pero salí. Eso es lo importante”.

Sobre los momentos previos al inicio del incendio, cuenta que había camareras en el bar “con botellas de champán y bengalas demasiado cerca del techo”, y que “el fuego se propagó de repente”.

Un turista de filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando ocurrió el incendio. “La música y el champán corrían libremente”, afirmó.

Pero cuando se supo la noticia del incendio, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. “Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”, explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

“Oímos helicópteros toda la noche”, contó otro vecino al mismo diario. “Con los , al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, afirmó.

“Varias decenas de personas” perdieron la vida en el bar, explicó Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas e informar a sus familias, pero el proceso “tomará tiempo y por el momento es prematuro dar una cifra más precisa”, apuntó Gisler, que añadió que la comunidad está “devastada”.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, indicó que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio.

El incendio en el bar Le Constellation, en Suiza, ha dejado decenas de muertos, según las primeras estimaciones. FOTO: ESPECIAL
El incendio en el bar Le Constellation, en Suiza, ha dejado decenas de muertos, según las primeras estimaciones. FOTO: ESPECIAL
