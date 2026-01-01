Más Información
Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"
Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura
SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”
Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía
Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma
Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla
Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones
FGR mantiene peritajes por descarrilamiento del Tren Interoceánico; recaba evidencia fotográfica y extrae caja negra
Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto
Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco
Al menos 20 personas resultan lesionadas tras volcadura de vehículo de transporte público en Circuito Exterior Mexiquense
Varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la policía de Suiza.
"Hubo una explosión de origen desconocido", indicó a la AFP Gaetan Lathion, portavoz policial en el cantón de Wallis, en el oeste de Suiza. "Hay varios heridos y varios muertos", agregó.
