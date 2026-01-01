Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

FGR mantiene peritajes por descarrilamiento del Tren Interoceánico; recaba evidencia fotográfica y extrae caja negra

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Al menos 20 personas resultan lesionadas tras volcadura de vehículo de transporte público en Circuito Exterior Mexiquense

¿Celebrarás Año Nuevo en calles de la CDMX? El Metro amplía su horario este 31 de diciembre en estas Líneas

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la policía de Suiza.

"Hubo una explosión de origen desconocido", indicó a la AFP Gaetan Lathion, portavoz policial en el cantón de Wallis, en el oeste de Suiza. "Hay varios heridos y varios muertos", agregó.

