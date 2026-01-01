Varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la policía de Suiza.

"Hubo una explosión de origen desconocido", indicó a la AFP Gaetan Lathion, portavoz policial en el cantón de Wallis, en el oeste de Suiza. "Hay varios heridos y varios muertos", agregó.