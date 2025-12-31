Visibilizar a las víctimas y hacer justicia

Es un deber periodístico visibilizar a las víctimas y dar cuenta de las auditorías a obras públicas. La edición de ayer de EL UNIVERSAL cumple con ello al poner rostro, nombrar y contar la historia de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico —con imágenes que sus familiares hicieron públicas para recordarlas y tras consultar con algunos de ellos— y arrojar luz sobre las revisiones que órganos de vigilancia del Estado mexicano han hecho a un proyecto gubernamental con un complejo entramado de otorgamiento de contratos y que se ha caracterizado por la omisión de obligaciones de seguridad y planeación. La Fiscalía General de la República tendrá que esclarecer a cabalidad las causas de lo sucedido en la Línea Z para fincar responsabilidades y el gobierno deberá revisar a fondo las fallas de origen de esa obra, marcada por la opacidad. Confundir transparencia de lo público con falta de pudor no ayudará a conocer la verdad.

La comodidad de los magistrados electorales

Los que andan muy a gusto sesionando a distancia y desde lugares con conexión deficiente, son los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La sesión de esta semana duró menos de una hora y en ella resolvieron a duras penas un par de asuntos locales, cuando había más de 30 en lista. Todos los magistrados de la Sala Superior se conectaron a través de videoconferencia, pero ese no tenía por qué ser un problema si no hubieran tenido tantas salidas durante la sesión de apenas 48 minutos. Todos, excepto la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, se desconectaron en varios momentos y cerraban sus cámaras apenas dejaban de participar. En fin, felices vacaciones a los jueces de lo electoral.

T-MEC y Mundial, prioridades en 2026

En los últimos días del año, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones privadas con integrantes de su gabinete legal y algunos del ampliado. El objetivo, según nos dicen, fue comenzar a delinear la ruta de 2026, año clave para la administración federal. Entre los temas que se pusieron sobre la mesa destaca la universalización del sistema de salud, así como las negociaciones del T-MEC, que se anticipan complejas con la administración de Donald Trump. También se habló, nos aseguran, de obras prioritarias vinculadas al Mundial de Futbol 2026, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, y que implican decisiones estratégicas en infraestructura y movilidad. Habrá que ver qué tanto de lo conversado en esas reuniones comienza a reflejarse, más temprano que tarde, en anuncios y ajustes dentro del gobierno federal.

Reporte a Presidencia, sin titular del ISSSTE

Nos cuentan que ayer, vía remota desde Oaxaca, los titulares del IMSS, Zoé Robledo, y del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, y el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, acompañados por el gobernador de la entidad, Salomón Jara, dieron detalles a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cuántos pacientes son atendidos por las tres instituciones, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Lo que resaltó, nos hacen ver, es que Martí Batres, director del ISSSTE, no estuvo presente, pese a que ha estado activo desde su cuenta de X, posteando sobre el tema. ¿Será que don Martí antepuso el descanso al “encargo”?