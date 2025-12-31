Mérida, Yucatán.– Un incendio en una bodega de la Central de Abastos de Mérida, ubicada en el fraccionamiento Yucalpetén, fue controlado oportunamente gracias a la rápida reacción de cuerpos de emergencia, evitando que las llamas se extendieran a otras áreas del complejo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro se registró en el interior de una bodega donde, según comentaron testigos, en ocasiones algunas personas pernoctan.

Por ese motivo, la prioridad inicial de bomberos y paramédicos fue descartar la presencia de personas atrapadas o lesionadas, lo que fue confirmado más tarde por lo que no se reportaron heridos.

Elementos de bomberos, policías y personal de Protección Civil llegaron al lugar y desplegaron líneas de agua y realizaron maniobras de ventilación y enfriamiento para evitar que el fuego se propagara a bodegas contiguas o a zonas con material inflamable.

Paralelamente, se estableció un perímetro de seguridad y se coordinó el cierre parcial de accesos para facilitar el movimiento de las unidades de emergencia.

Las labores se mantuvieron hasta que el incendio quedó bajo control y se redujo el riesgo de reavivamiento, mientras personal especializado realizaba la revisión de la estructura y de los puntos calientes dentro del inmueble afectado.

