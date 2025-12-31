Más Información

Lima. El tránsito ferroviario en la vía que lleva turistas a , en , se reanudó en la madrugada de este miércoles tras liberar la ruta después de que un choque frontal de dos trenes dejase un muerto y al menos 30 de heridos.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía, señaló que los trenes volvieron a circular en la ruta entre las localidades de Ollantaytambo y Machu Picchu desde la 1:31 hora local (6.31 GMT), una vez que fueron retirados las dos unidades siniestradas, de las empresas Perú Rail e Inca Rail.

Durante la madrugada se procedió a trasladar a los turistas que se vieron afectados por la paralización del servicio ferroviario en las estaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu, en plena temporada alta por , en las que el aforo para visitar la principal joya turística de Perú se incrementa hasta cinco mil 600 personas por día.

Lee también

La circulación de trenes había quedado suspendida desde las 13:20 hora local (18.20 GMT) del martes al reportarse una en un punto del recorrido donde solo existe una vía por la que los trenes deben circular en ambos sentidos.

En ese punto impactaron un tren que hacía el recorrido desde la estación de Ollantaytambo a Machu Picchu y otro convoy que realizaba el trayecto en sentido inverso, sin que hasta el momento se hayan podido determinar las causas del accidente.

El choque dejó al maquinista del tren de Inca Rail fallecido, así como un total de al menos treinta heridos de distinta índole, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos de la región andina de , situada en el sur del país.

Lee también

Los heridos, de distintas nacionales, entre ellos varios brasileños, tuvieron que ser evacuados en autovagones de las mismas compañías que operan la ruta debido a que el accidente se produjo en un punto de difícil acceso donde solo es posible llegar a través de la misma .

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

