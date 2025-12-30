Más Información

Lima. El presidente interino de , , estableció como lema oficial del gobierno para 2026 a la expresión “¡El Perú a toda máquina!”, lo que alude a “La Máquina”, un popular tema de reguetón, cuyo “perreo” ha viralizado en Perú un imitador del mandatario en redes sociales con un frenético baile.

Mediante una resolución publicada este martes en el diario oficial El Peruano, Jerí estableció como política de comunicación social, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del poder ejecutivo, el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!”, en toda la informativa y aquella dirigida a la población sobre los servicios gubernamentales.

De esta forma, Jerí, de 39 años, que asumió la Presidencia de manera interina, en su calidad de presidente del Congreso (Parlamento) el pasado 10 de octubre en reemplazo de la destituida (2022-2025), tomó la popular parodia viralizada en redes para repetirla en cada campaña del Ejecutivo durante el 2026, a pesar de que su gestión culminará en julio próximo.

@martin_pal

♬ La Maquina Mix Dj Peligro - M I X E O S V I E J O S 🎶

Imitador del presidente José Jerí populariza frase y baile de perreo

Jerí será el encargado de entregar el cargo de al ganador de las elecciones de abril próximo, que será elegido entre un abanico de 36 .

Sin embargo, durante todo el 2026, las comunicaciones oficiales llevarán la frase que ha popularizado en redes el tiktoker Martin Pal, que baila moviendo frenéticamente las caderas y termina con un saltito de conejo, vestido con una camisa blanca y jeans, tal como se vestía Jerí en las primeras semanas tras asumir el cargo de mandatario peruano.

El imitador de Jerí, que guarda gran parecido físico al gobernante transitorio, eligió para esta parodia la popular canción de perreo “” que compartió DJ Peligro en la plataforma de Youtube hace 17 años.

Consultado sobre esta denominación oficial, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, explicó a la emisora RPP que se siente identificado con ese lema porque está poniendo “todo y más” en esta gestión, al igual que los otros integrantes del gabinete.

“Viene de una actitud de trabajo permanente de todo el , el premier y el presidente (Jerí)”, afirmó Luna.

El ministro agregó que “en este gobierno estamos por cumplir una eficiente y comprometida”. “Si hay resultados y las cosas se están haciendo bien, ¿por qué no (usar la frase)?”, apostilló.

@ingedeminas123 #josejeri #makina #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ La Maquina Mix Dj Peligro - M I X E O S V I E J O S 🎶

Es habitual que los presidentes de turno en Perú instauren lemas o eslóganes oficiales que buscan enfatizar las principales políticas de su administración, como hicieron por ejemplo otros presidentes como Martín Vizcarra (2018-2020), que optó por “El Perú Primero”; (2021-2022), con “Siempre con el pueblo”; o Dina Boluarte (2022-2025), con “Ponle punche y ganamos todos”.

Desde que asumió la presidencia en forma interina, Jerí se ha enfocado en la lucha contra la criminalidad y prometió entregar resultados del vigente en la capital y la vecina Callao, pero el incremento de asesinatos y extorsiones continúa contra empresas de transporte y comerciantes, principalmente.

