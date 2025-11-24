⁠¿Quién es José Jerí, presidente de Perú que amenazó a Sheinbaum con allanar embajada de México?

El pasado domingo 23 de noviembre, el presidente peruano José Jerí afirmó en una entrevista que está dispuesto a ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado.

Betssy Chávez, exprimer ministra de Perú. Foto: EFE:Paolo Aguilar

La declaración surge luego de que el Poder Judicial de Perú emitiera una orden de captura internacional y dictara cinco meses de prisión preventiva contra Chávez, quien actualmente se encuentra refugiada en la sede diplomática mexicana.

El presidente peruano José Jerí afirmó en una entrevista que está dispuesto a ingresar a la Embajada de México en Lima. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL y EFE.

¿Quién es José Jerí, el presidente interino de Perú?

José Enrique Jerí Oré, de 38 años, asumió como presidente interino de Perú luego de la destitución de Dina Boluarte, convirtiéndose en el séptimo mandatario del país en menos de una década.

José Enrique Jerí Oré. Foto: EFE

Estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo su título en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Inició su carrera política en 2013 al unirse al partido Somos Perú, de línea derechista. Desde entonces ocupó varios cargos dentro de la organización.

Además, se postuló en dos ocasiones para la Alcaldía de Lima, aunque no logró ganar ninguna de las elecciones.

En las elecciones parlamentarias de 2021, obtuvo algo más de 11 mil votos; sin embargo, llegó al Congreso como reemplazo del expresidente Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado por diez años tras los comicios. Su actividad legislativa comenzó el 26 de julio de 2021 y lo llevó a impulsar iniciativas en materia de seguridad, empleo, educación, economía y salud.

José Jerí obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2021, algo más de 11 mil votos. Foto: Redes sociales

En 2025 fue denunciado por agresión sexual, aunque la Fiscalía terminó archivando el caso por falta de pruebas.

También surgieron señalamientos sobre su desempeño en la Comisión de Presupuesto, donde opositores acusaron posibles irregularidades.

A ello se suman críticas por antiguos mensajes en redes sociales considerados misóginos, lo que reavivó el debate sobre su idoneidad moral para ejercer la presidencia.

Claudia Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano

Ante la amenaza del presidente de Perú, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que cualquier intento de ingresar a la Embajada de México sería una violación del derecho internacional.

“Una intervención de ese tipo rompería todas las normas internacionales”, señaló.

Recordó que el asilo político otorgado a Betssy está respaldado por tratados y principios ampliamente reconocidos en materia de derechos humanos.

También subrayó que, aunque Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, “el diálogo siempre es lo mejor”.

- Con información de Pedro Villa y Eduardo Dina

