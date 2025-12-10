El asilo político que otorgó el Gobierno de México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez fue "la gota que colmó el vaso" en cuanto a una serie de hostilidades por parte del país norteamericano hacia Perú, expresó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores del país andino, Hugo de Zela.

El canciller expuso en una rueda de prensa ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que México ha desvirtuado el asilo político al concedérselo a inicio de noviembre a Chávez, previamente a que fuese condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por el fallido golpe de Estado del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

"Cuando se produce el asilo de Betssy Chávez consideramos que era, por así decirlo, la gota que colmó el vaso en un largo proceso de hacer daño a la relación y francamente no entendemos el porqué de esa voluntad, porque las relaciones entre México y Perú siempre ha sido muy buenas", sostuvo De Zela.

Expresó que no es Perú quien está ocasionando la situación que hay en estos momentos con México porque se quieren llevar bien con todos los países de la región.

"Rompimos relaciones con México, no por el caso de Betssy Chávez exclusivamente, sino porque desde diciembre del 2022 ha habido una serie de actos en los cuales se ha hostilizado al Perú (...) No hemos percibido en tres años ninguna voluntad por parte de México para mantener una relación normal con Perú", dijo.

La ex primera ministra de Castillo permanece en la residencia de la Embajada de México de Lima desde la primera semana de noviembre a la espera de que el Gobierno de Perú le conceda un salvoconducto que le permita viajar a dicho país.

De Zela señaló que el Ejecutivo peruano considera que el Gobierno de México, al otorgar el asilo a Chávez, ha protegido a una política que ha cometido uno o varios delitos comunes y no es una perseguida política, y por esta razón siguen estudiando si darle o no el permiso para abandonar Perú.

"Continuamos estudiando el mejor momento para ver qué hacemos con el caso de Chávez, queremos tener primero una presentación de nuestro caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ver qué reacción hay en la región, ver que posibilidades hay de un análisis más profundo del tema y en función de eso tomaremos una decisión", agregó al indicar que se pronunciarán pasado diciembre.

Propuesta ante la OEA

El canciller también se refirió a la reciente exposición que realizó ante la OEA para modificar el asilo político, regulado por la Convención de Caracas de 1954, y que según la postura de Perú, se ha convertido en los últimos años en "un mecanismo de protección de políticos que ha cometido delitos comunes".

En su opinión, se está haciendo un mal uso de esta herramienta al tergiversarla y se debería corregir en el marco jurídico correspondiente de la OEA para asegurar su correcta aplicación.

Añadió que tanto México como Colombia se opusieron a debatir el tema pero muchos países "principistas" acordaron en que hay que respetar la institución del asilo, y aclaró que la propuesta peruana debe recorrer un largo proceso reglamentario hasta que el proyecto se vote.

