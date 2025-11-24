Más Información

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Gobernador de Coahuila rinde informe; presume niveles de seguridad

Gobernador de Coahuila rinde informe; presume niveles de seguridad

Brugada da bienvenida a la marcha del 25N a la CDMX; llama a movilizarse “sin violencia” contra la violencia

Brugada da bienvenida a la marcha del 25N a la CDMX; llama a movilizarse “sin violencia” contra la violencia

Lima. El primer ministro del Perú, Ernesto Álvarez, negó el lunes que el gobierno contemple un ingreso forzoso a la residencia de la embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra quien permanece en esa sede con asilo diplomática, un día después que el presidente interino, , declaró que consideraba esa posibilidad.

“No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana”, dijo Álvarez a la prensa.

Chávez, quien fue primera ministra del gobierno del izquierdista , es acusada por la Fiscalía de ser coautora del presunto delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces gobernante dispuso la disolución del y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente derivó en su destitución.

Lee también

La exprimera ministra recibió asilo a inicios de noviembre, lo que llevó a a romper relaciones diplomáticas con México alegando que era una “injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano, lo que el gobierno mexicano rechazó.

La presidenta de México, , ha rechazado la posibilidad de una incursión a la sede diplomática de su país en Lima, advirtiendo que, de ocurrir algo así, Perú incurriría en una violación del derecho internacional.

“Lo que está en cuestión es si se cometería una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias, pero siempre dentro del marco de la ley internacional. Ya ocurrió algo similar en ", refirió la mandataria mexicana.

El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, da un discurso tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso, el 9 de octubre de 2025, en Lima, (Perú). Foto: EFE
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, da un discurso tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso, el 9 de octubre de 2025, en Lima, (Perú). Foto: EFE

Aludió a la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glas, el exvicepresidente de la nación andina, en abril de 2024.

“El derecho de asilo de esta mujer (Chávez) es el derecho de asilo reconocido por las ”, agregó.

El lunes, el primer ministro Álvarez pareció hacer un esfuerzo por matizar la declaración de Jerí y negó una posible intervención a la sede diplomática mexicana.

Lee también

“El presidente Jerí lo que ha hecho es expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos. No es posible que una persona que está siendo investigada por un… que ha sido evidenciado en la televisión y que está siendo juzgada por un proceso regular, por jueces imparciales... pueda sustraerse a la justicia y burlarse”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

ss/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno