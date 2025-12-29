De acuerdo con el diario La Prensa, el incendio se originó en un negocio de venta de pólvora, en el mercado Medina, uno de los lugares más populares de San Pedro Sula, especialmente en temporada navideña, en la que se acostumbra vender juegos pirotécnicos. Otros medios como Tribuna, citan a comerciantes según los cuales fue una luz de bengala la que desató el siniestro, mientras que otros afirman que una batería explotó e inició el fuego.

Las autoridades han pedido esperar el resultado de las investigaciones para saber qué provocó las llamas.

Bomberos se encuentran ya en la zona para atender la emergencia, que de acuerdo con diversos medios dejó varios heridos, que han sido trasladados a hospitales cercanos para ser atendido.

Hasta el momento, no hay reporte de fallecidos.

“Tengo 35 años de trabajar aquí. Con mi hermana teníamos dos puestos de mariscos y lo perdimos todo. El fuego se vino para acá; con esto crie a mis hijos”, dijo a la Prensa Paula Martínez, una de las comerciantes afectadas.

🇭🇳 | ÚLTIMA HORA: Al menos 50 negocios destruidos en un gran incendio con fuegos artificiales en el Mercado Medina en San Pedro Sula, Honduras; varias personas heridas, otras atrapadas. pic.twitter.com/NF6M1omX8J — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 30, 2025

"Años de estar trabajando para tener un negocio, pero se terminó perdiendo todo, es lamentable. Perdí un puesto de abarrotes, se quemó todo", dijo otro de los afectados al Heraldo.

Según este medio, suman más de 100 los puestos afectados por el incendio. La versión no ha sido confirmada oficialmente.

Videos en redes sociales muestran a adultos saltando desde los techos y rompiendo ventanas para rescatar a sus hijos.

