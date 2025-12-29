Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas; "querían ir a conocer y pasear"

Descarrilamiento del Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas; "querían ir a conocer y pasear"

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Lamborghini Urus SE en Zapopan: ¿Cuánto cuesta el SUV más vendido de la marca?

Lamborghini Urus SE en Zapopan: ¿Cuánto cuesta el SUV más vendido de la marca?

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Marx Arriaga defiende comités educativos ante ataques de Alito y Salinas Pliego; acusa “presiones” para frenar Nueva Escuela

Marx Arriaga defiende comités educativos ante ataques de Alito y Salinas Pliego; acusa “presiones” para frenar Nueva Escuela

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque

Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

De acuerdo con el diario La Prensa, el incendio se originó en un negocio de venta de pólvora, en el mercado Medina, uno de los lugares más populares de , especialmente en temporada navideña, en la que se acostumbra vender juegos pirotécnicos. Otros medios como Tribuna, citan a comerciantes según los cuales fue una luz de bengala la que desató el siniestro, mientras que otros afirman que una batería explotó e inició el fuego.

Las autoridades han pedido esperar el resultado de las investigaciones para saber qué provocó las .

Bomberos se encuentran ya en la zona para atender la emergencia, que de acuerdo con diversos medios dejó varios heridos, que han sido trasladados a hospitales cercanos para ser atendido.

Lee también

Hasta el momento, no hay reporte de fallecidos.

“Tengo 35 años de trabajar aquí. Con mi hermana teníamos dos puestos de mariscos y lo perdimos todo. El fuego se vino para acá; con esto crie a mis hijos”, dijo a la Prensa Paula Martínez, una de las comerciantes afectadas.

"Años de estar trabajando para tener un negocio, pero se terminó perdiendo todo, es lamentable. Perdí un puesto de abarrotes, se quemó todo", dijo otro de los afectados al Heraldo.

Lee también

Según este medio, suman más de 100 los puestos afectados por el incendio. La versión no ha sido confirmada oficialmente.

Videos en redes sociales muestran a adultos saltando desde los techos y rompiendo ventanas para rescatar a sus hijos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos