La alcaldía Coyoacán informó que llevó a cabo un dispositivo para que se vendía de manera irregular en el mercado Allende, a fin de evitar esta práctica que se encuentra prohibida y que pone en riesgo a habitantes de la demarcación.

Señaló que en el operativo participó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de Escudo Coyoacán y de la Dirección de Gobierno de la demarcación.

En un comunicado, explicó que se retiró de locales y puestos toda la pirotecnia que se encontró a la vista y se emitieron recomendaciones para locatarios y visitantes a fin de evitar la compra, concentración o manipulación de estos productos que "pueden estallar o generar severas quemaduras".

Visitan mercados de Coyoacán para evitar venta de pirotecnia (29/12/2025). Foto: Especial
Agregó que en dispositivos previos se han retirado centenas de cajas de este tipo de productos que, a pesar de advertencias e información a los y consumidores, se siguen comercializando.

Advirtió que estos recorridos y retiro de mercancía se mantendrá de manera aleatoria y permanente durante las .

Indicó que estas acciones se suman a otros que ha realizado el personal de la demarcación en las últimas semanas en donde se han retirado principalmente cajas de las llamadas “brujitas”, las cuales son expendidas por grupos de comerciantes informales.

Expuso que estos dicen pertenecer a alguna etnia indígena y que emplean para la venta de estos productos, a mujeres y niños a fin de evitar el decomiso y la puesta a disposición del juez cívico.

Piden a personas no comprar pirotecnia (29/12/2025). Foto: Especial
