La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde y noche de este lunes 29 de diciembre en 9 alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con alerta son:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
En esas alcaldías se pronostican vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora, con peligros asociados como caída de ramas, árboles y lonas, objetos caídos en los caminos y carreteras, así como daños al mobiliario urbano o vivienda.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que puedan caer, no subirse a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.
