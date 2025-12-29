La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde y noche de este lunes 29 de diciembre en 9 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

En esas alcaldías se pronostican vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora, con peligros asociados como caída de ramas, árboles y lonas, objetos caídos en los caminos y carreteras, así como daños al mobiliario urbano o vivienda.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que puedan caer, no subirse a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

