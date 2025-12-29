5 consejos para proteger a tu mascota de la pirotecnia este Año Nuevo

Año Nuevo es una de las fechas en las que más pirotecnia se usa para brindar espectáculos que celebran la llegada de una nueva vuelta al Sol; sin embargo, también puede ser un día extremadamente estresante para perros y gatos que se encuentran tanto fuera como dentro de una casa.

Aunque los festejos frecuentemente involucren el uso de fuegos artificiales, expertos recuerdan que estos dispositivos contribuyen a la contaminación ambiental, pueden causar una variedad de accidentes y tienen un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de los animales.

La capacidad auditiva de las mascotas las hace mucho más susceptibles al ruido consecuente de los dispositivos pirotécnicos y frecuentemente pueden generarles intensos episodios o cuadros de ansiedad, estrés, desorientación y pánico.

Lee también ¿Un país sin gatos esfinge ni Scottish Fold? Esta nación los prohibirá a partir del 2026

Estos son algunos métodos para mantener tranquilo a tu amigo peludo

5 maneras de proteger a tu mascota del ruido de la pirotecnia durante este Año Nuevo 2026

Aunque no puedas prevenir que tu mascota se exponga a la incomodidad y el estrés generados por el uso de pirotecnia durante las celebraciones por Año Nuevo, hay cosas que puedes hacer para protegerlos.

1. Crea un refugio o lugar seguro

Antes de que empiecen las celebraciones asegúrate de brindarles un espacio donde puedan esconderse no sentirse seguros. Puedes acondicionar una recámara, o colocar una caja cubierta con mantas. Recuerda ponerle su cama, sus juguetes u otros objetos con los que esté familiarizados.

2. Mantén la calma

En mascotas, frecuentemente la mejor manera de hacerle saber que todo está bien y que no hay de qué tener miedo, es manteniendo la calma tu misma/o. Esto se debe a que los animales son bastante empáticos, por lo que identifican bien las sensaciones y emociones humanas.

Lee también ¿Cómo es el Tren Interoceánico, la megaobra de AMLO bajo la lupa tras el accidente en Oaxaca?

Mantener la calma puede ayudarle a tu mascota a sentirse tranquila también. Foto: Pexels

3. Aísla el sonido lo más que puedas

Va de la mano del tip número 1 y consiste en cerrar todas las ventanas y cortinas de la casa para disminuir la entrada de ruido y luces externas.

4. Haz uso de elementos antiestrés

Puedes utilizar collares antiestrés, aromaterapia especial para mascotas o difusores de feromonas o música relajante. Estas funcionan como una ayuda extra para fomentar la calma en tu mascota.

5. Administra calmantes

En las tiendas para mascotas venden premios que contienen sustancias calmantes para perros y gatos, suelen ser sin prescripción y contienen las instrucciones de uso y administración.

Por otro lado, si tienes una mascota que la pasa muy mal con la pirotecnia, puedes acudir a tu veterinario de confianza para pedir que le receten y te vendan tranquilizantes más fuertes.

NOTA: No administres a tu mascota ninguna medicina o sustancia sin previa consulta de un veterinario.

También te interesará:

Año Nuevo 2026: ¿cuáles son los rituales más famosos que se hacen el 1 de enero?

¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

Estas son todas las canciones sorpresa que ha cantado Bad Bunny en lo que va del DTMF World Tour

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu