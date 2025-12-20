El gobierno de Países Bajos -también conocido como Holanda- anunció que a partir del 1 de enero de 2026 las razas de gato esfinge y Scottish Fold o en español, fold escocés, estarán prohibidas en todo el territorio.

Esta decisión forma parte de una política de protección más amplia que busca el bienestar animal y representa un avance para el país en la regulación de la cría de animales con rasgos físicos que ponen en riesgo su salud.

La multa para quienes no cumplan con esta nueva normativa asciende a los 1,500 euros, es decir, aproximadamente 32 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio del momento.

¿Por qué se prohíben los gatos esfinge y Scottish Fold en Países Bajos?

Aunque esta no es una decisión sorpresa, ya que desde el 2014 la cría de estas razas de gato estaba restringida en el país, las autoridades neerlandesas han decidido llevar la medida más allá, limitando totalmente la adquisición de dichas mascotas.

Esta resolución tiene como objetivo evitar el sufrimiento animal de los gatos esfinge y fold escocés, ya que, por las características genéticas de sus razas, son mascotas propensas a diversas patologías que deterioran su calidad de vida.

El secretario de Estado de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza de Países Bajos, Jean Rummenie, indicó: "El bienestar animal es mi máxima prioridad. Llevamos tiempo trabajando arduamente para prohibir la tenencia de estos gatos...Es inaceptable que los animales sufran innecesariamente debido a sus características físicas".

Asimismo, agregó que la medida pretende “mejorar el bienestar felino, detener la cría de estos gatos para el mercado neerlandés y prevenir la introducción de nuevos gatos con estas características perjudiciales”.

Esta decisión no afectará a las personas que ya tienen como mascota a uno o más gatos de estas razas. Dichos dueños podrán seguir siendo propietarios de sus felinos, siempre y cuando cuenten con un chip de identificación y no hayan sido adquiridos después del 1 de enero del 2026.

¿Por qué los gatos esfinge y fold escocés son propensos a patalogías que deterioran su calidad de vida?

De acuerdo con la organización benéfica internacional dedicada a mejorar la salud y el bienestar de los gatos, International Cat Care, los gatos fold escocés tienen una mutación genética que afecta el desarrollo de cartílago.

Esta mutación hace que el cartílago de las orejas del Scottish Fold se doble, por lo que las orejas se inclinan hacia adelante, lo que le da a esta raza de gato su aspecto característico, pero también le causa dolorosos problemas articulares.

Las anomalías graves del cartílago en los fold escocés se conocen como osteocondrodisplasia, un término general para referirse a un trastorno del desarrollo de los huesos y el cartílago. Estas anomalías óseas y cartilaginosas provocan una artritis grave y dolorosa para estos gatitos, la cual puede variar de un gato a otro.

Por su parte, la carencia de pelo en los gatos esfinge les dificulta regular su temperatura corporal y los hace más propensos a hongos u otras infecciones en la piel, como la mastocitosis cutánea.

Asimismo, la ausencia de bigotes suele afectar su percepción del entorno e inteligencia espacial. Su piel suele ser propensa a granos y barritos, cuyo retiro resulta incómodo y doloroso; y sus orejas necesitan de cuidados especiales para evitar la "Sarna del oído".

