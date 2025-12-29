Beijing. China lanzó cohetes la mañana del martes en el estrecho de Taiwán, en el segundo día de maniobras militares con fuego real alrededor de la isla de gobierno autónomo, revelaron imágenes de AFPTV.

Periodistas de AFP en Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, observaron una andanada de cohetes que estallaron en el aire alrededor de las 09:00 horas locales, dejando estelas de humo blanco.

El ejército chino informó que realizó ejercicios con "fuego real de largo alcance" en aguas situadas al norte de Taiwán, en medio de unas maniobras militares que buscan "disuadir" a las "fuerzas externas" que traten de apoyar a la isla autogobernada.

"A las 09:00 horas del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevaron a cabo ejercicios con fuego real de largo alcance en las aguas situadas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron los efectos deseados", declaró el mando castrense a través de la red social Weibo.

El EPL había confirmado una hora antes el inicio del segundo día de ejercicios bélicos en torno a Taiwán, en los que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Beijing y Washington y Tokio por la cuestión de Taiwán, una democracia autónoma que China reclama como propia.

Cuestionado sobre estos ejercicios, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo no estar preocupado.

"Tengo una gran relación con el presidente [chino] Xi [Jinping], y no me ha dicho nada al respecto", dijo Trump a periodistas al ser consultado sobre estas maniobras.

"No creo que vaya a hacerlo", señaló en aparente referencia a una invasión. Cuando le preguntaron si los ejercicios le preocupaban, Trump respondió: "No, no me preocupan".

"Llevan haciendo ejercicios navales desde hace 20 años en esa zona. Ahora la gente lo toma de forma diferente", apuntó.

Washington está comprometido desde hace décadas con garantizar la autodefensa de Taiwán, al tiempo que mantiene una postura ambigua sobre una eventual intervención de las fuerzas estadounidense en caso de una invasión.

La demostración de fuerza se produce después de que el gobierno de Trump aprobara una venta por valor de 11 mil 100 millones de dólares a Táipei.

Según fuentes militares de Taiwán, partes de las cinco zonas de maniobras militares delimitadas por el Ejército chino para la realización de ejercicios con fuego real se sitúan dentro de las aguas territoriales taiwanesas, y calificaron la acción de "irresponsable".

Las autoridades de Taiwán advirtieron que los ejercicios chinos afectarán a más de 100 mil pasajeros de cientos de vuelos internacionales con origen o destino en la isla.

