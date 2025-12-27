Más Información
Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado
José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura
Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos
Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero
Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad
Un terremoto de magnitud 7 sacudió este sábado la costa del noreste de Taiwán, informó la agencia meteorológica de la isla, sin reportes inmediatos de víctimas ni de daños.
El terremoto se registró a las 23H05 (15H05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, indicó la Administración Central de Meteorología de Taiwán.
Rusia responde con misiles y drones a los intentos por lograr la paz: Zelensky; "no quieren poner fin a la guerra", dice
