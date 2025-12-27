Un terremoto de magnitud 7 sacudió este sábado la costa del noreste de Taiwán, informó la agencia meteorológica de la isla, sin reportes inmediatos de víctimas ni de daños.

El terremoto se registró a las 23H05 (15H05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, indicó la Administración Central de Meteorología de Taiwán.

sg/mcc