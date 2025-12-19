Más Información

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice

Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán tras el paso del huracán John; "¡Viva Acapulco!", dice Sheinbaum desde la mañanera

Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán tras el paso del huracán John; "¡Viva Acapulco!", dice Sheinbaum desde la mañanera

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Por lo menos nueve personas resultaron heridas en un con granadas de humo y cuchillo en la capital de el viernes, y el sospechoso al parecer se lanzó desde un edificio por temor a ser arrestado, informó el alcalde de Taipéi.

El sospechoso lanzó granadas de humo en la estación principal de , provocando la huida de peatones, según medios locales.

Luego salió de la estación y lanzó más granadas de humo en la calle, de acuerdo con las imágenes transmitidas por la emisora EBC.

El hombre sostenía un cuchillo y lo blandía hacia los transeúntes antes de correr dentro de una tienda, causando que otros gritaran, según mostró el video.

Ataque con granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi. Foto: EFE
Ataque con granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi. Foto: EFE

Lee también

El alcalde Chiang Wan-an declaró que cuatro de las personas heridas estaban graves.

El primer ministro taiwanés Cho Jung-ta indicó que una de las personas heridas era un peatón que cayó al suelo tras ser atacado, y que esa persona ya estaba sufriendo un paro cardíaco antes de ser enviada a un hospital. El humo causó lesiones respiratorias a otra persona.

Agregó que las autoridades aún estaban investigando los antecedentes del sospechoso, quien llevaba una máscara. Han solicitado a la policía que aumente la seguridad en las estaciones de tren y metro en toda la isla.

La policía aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Mexicanos necesitan visa? iStock / 8213erika

¿Puedes entrar a Estados Unidos sin visa? Conoce las excepciones para mexicanos

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos