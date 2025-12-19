Más Información

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados

Se desata balacera en operativo

Se desata balacera en operativo

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente ("") con el que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown entró en Estados Unidos.

Ese Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó este viernes en su cuenta de X que Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, entró en Estados Unidos a través del DV1 en 2017 y recibió una "green card".

Lee también

Noem subrayó que, por orden de Trump, estaba instruyendo "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda el plan DV1 "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".

El cuerpo de Neves Valente fue hallado sin vida el jueves en un almacén en Salem (Nuevo Hampshire) y los agentes afirmaron ese día que se suicidó.

La policía estudia posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown, que el 13 de diciembre acabó con la vida de dos estudiantes, y el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser atacado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

El Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a Estados Unidos. Imagen: Freepik
El Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a Estados Unidos. Imagen: Freepik

Visas de diversidad en EU

La página web de USCIS recuerda que el Programa de Visas de Diversidad, administrado por el Departamento de Estado estadounidense, pone a disposición anualmente 50 mil visas de diversidad, seleccionadas al azar entre las inscripciones de quienes postulan.

Lee también

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

Los ganadores deben solicitar después la tarjeta de residencia permanente ("green card") para inmigrantes y para conseguirla están sujetos a los mismos requisitos y controles que otros solicitantes de dichas tarjetas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Visa aericana. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo te dieron para quedarte en Estados Unidos? Aquí la forma más rápida de saberlo

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa? Foto: CANVA

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa?

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos