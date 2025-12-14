Más Información

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach en Australia; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach en Australia; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

El ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile; vence por casi 20 puntos

El ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile; vence por casi 20 puntos

Sheinbaum realiza visita sorpresa a hospital del IMSS en Ciudad Juárez; supervisa abasto de medicamentos

Sheinbaum realiza visita sorpresa a hospital del IMSS en Ciudad Juárez; supervisa abasto de medicamentos

Trasladan 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala Harfuch

Trasladan 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala Harfuch

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Con baja asistencia, Generación Z realiza marcha del silencio en CDMX; exigen cese de la violencia

Con baja asistencia, Generación Z realiza marcha del silencio en CDMX; exigen cese de la violencia

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

La policía reveló nuevos detalles del tiroteo en la donde dos hombres asesinaron a 16 personas e hirieron a decenas, antes de ser neutralizados.

El comisionado de policía del , Mal Lanyon, dijo que no hay más sospechosos y que los dos atacantes eran padre e hijo.

El padre, de 50 años, murió en la escena del tiroteo, mientras que su hijo, de 24 años, está en el hospital en condición crítica.

Lee también

El padre tenía licencia para portar armas y tenía en su posesión seis armas de fuego, que fueron utilizadas en el ataque en la playa Bondi.

“Investigaremos los motivos detrás de este ataque”, aseguró Lanyon. Los atacantes armaron artefactos explosivos improvisados, que fueron ubicados cerca de la escena del crimen.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

Este balance de 16 fallecidos incluye a uno de los sospechosos.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Lee también

Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos