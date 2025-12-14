La policía reveló nuevos detalles del tiroteo en la playa Bondi donde dos hombres asesinaron a 16 personas e hirieron a decenas, antes de ser neutralizados.

El comisionado de policía del Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo que no hay más sospechosos y que los dos atacantes eran padre e hijo.

El padre, de 50 años, murió en la escena del tiroteo, mientras que su hijo, de 24 años, está en el hospital en condición crítica.

Lee también Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

El padre tenía licencia para portar armas y tenía en su posesión seis armas de fuego, que fueron utilizadas en el ataque en la playa Bondi.

“Investigaremos los motivos detrás de este ataque”, aseguró Lanyon. Los atacantes armaron artefactos explosivos improvisados, que fueron ubicados cerca de la escena del crimen.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

Este balance de 16 fallecidos incluye a uno de los sospechosos.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Lee también Líderes mundiales condenan el ataque terrorista contra comunidad judía en Australia

Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa