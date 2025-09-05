Más Información

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos

SRE pendiente ante posibles mexicanos detenidos en redadas en planta de Hyundai de EU; sigue proceso para determinar nacionalidades

Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura

Kevin Costner inspira en México Siglo XXI al reflexionar sobre su carrera: “Quiero definir la segunda parte de mi vida”

Hermanos Monreal evitan saludarse; Saúl, David y Ricardo acompañaron a Sheinbaum en mitin de Zacatecas

Se registra explosión e incendio en fábrica Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, NL; empresa descarta personas heridas

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Cutzamala rompe récord de almacenamiento con 74.88%; alcanza su mejor nivel en seis años

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Un presunto "tiburón gigante" atacó hasta la muerte a un hombre en aguas del norte de Sídney, en , el sábado, dijo la policía, lo que provocó cierres de playas.

Después de las 10 de la mañana, los servicios de emergencia de Nueva Gales del Sur fueron llamados a Long Reef Beach tras recibir informes de que un hombre había sufrido

Lo rescataron de las olas y lo llevaron a la orilla; sin embargo, murió en el lugar, según un comunicado de la policía de Nueva Gales del Sur.

La playa fue cerrada y se esperaba que los oficiales se comunicaran con expertos del departamento de industrias primarias para determinar la especie de tiburón involucrada.

