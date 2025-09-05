Más Información
Un presunto "tiburón gigante" atacó hasta la muerte a un hombre en aguas del norte de Sídney, en Australia, el sábado, dijo la policía, lo que provocó cierres de playas.
Después de las 10 de la mañana, los servicios de emergencia de Nueva Gales del Sur fueron llamados a Long Reef Beach tras recibir informes de que un hombre había sufrido heridas graves.
Lo rescataron de las olas y lo llevaron a la orilla; sin embargo, murió en el lugar, según un comunicado de la policía de Nueva Gales del Sur.
La playa fue cerrada y se esperaba que los oficiales se comunicaran con expertos del departamento de industrias primarias para determinar la especie de tiburón involucrada.
bmc