Hermosillo, Sonora.- Diputadas y diputados de Sonora tomaron la protesta de ley a magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunales Regionales Colegiados, así como a juezas y jueces en materias civil, familiar, mercantil, mixta y penal.
La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena), presidenta del Congreso del Estado, tomó la protesta de ley a las ciudadanas Ana Patricia Briseño Torres y Violeta Ybarra Escalante, así como al ciudadano Eduardo Sánchez Moreno, quienes asumirán el cargo de magistradas y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado de Sonora.
Posteriormente, se tomó la protesta de ley a las ciudadanas Marina Guadalupe Marín Gómez, Lydia Gabriela Zepeda Mazón y Dinorah Joselyn Vega Orozco, así como al ciudadano Darbé López Mendívil, quienes ocuparán el cargo de magistradas y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial.
Ante el Pleno, también rindieron protesta tres ciudadanos que se desempeñarán como dos magistradas y un magistrado de los Tribunales Regionales Colegiados; seis juezas y jueces en materia civil; ocho en materia familiar; cinco en materia mercantil; dos en materia mixta y 17 en materia penal.
Asimismo, rindieron protesta las y los integrantes del Comité Administrativo del Poder Judicial.
Al evento protocolario asistieron autoridades estatales, electorales y judiciales, así como representantes de organismos autónomos del Estado.
Antes de concluir la sesión, se entonó el Himno Nacional Mexicano y se citó a las y los diputados a la próxima sesión, programada para el miércoles 3 de septiembre a las 10.00 horas.
Con la sesión de este martes 2 de septiembre inició el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sonora.
