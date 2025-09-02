Reynosa.- Un boletín de búsqueda lanzó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para localizar a Miguel Ángel Martínez Arredondo, elementos activo de la Guardia Estatal.

El oficial fue visto por última vez en Nuevo Morelos, Tamaulipas, cuando fue a dejar a uno de sus compañeros a su lugar de base.

Ambos viajaban en un Jetta en color gris y el pasado 30 de agosto su familia perdió comunicación con él.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, Miguel Ángel vestía una camisa tipo polo blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos Adidas.

Como señas particulares, el elemento de la Guardia Estatal presenta un tatuaje de una corona del equipo santos en el pecho del lado derecho y en el izquierdo, otro con el nombre de Mayra y en la muñeca derecha el número 1990.

Su familia exige a las autoridades que se realice la búsqueda.

afcl/LL