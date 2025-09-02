Culiacán.- En el interior del campo deportivo de béisbol de la comunidad de Bachimeto, en el municipio de Navolato, fue localizado asesinado de varios disparos una persona identificada como Oswaldo “N”, por lo que las autoridades judiciales iniciaron las primeras investigaciones sobre este nuevo homicidio.

La madrugada de este martes, a vecinos de la comunidad que salieron temprano les llamó la atención de que una persona estaba recargada sobre la barda perimetral del campo deportivo, conocido como el estadio “Gustavo Plata Obeso”, por lo que al acercarse se percataron que tenía sangre en el rostro y el cuerpo.

El estadio de béisbol se ubica frente a una unidad de salud de la comunidad de Bachimeto, por lo que los investigadores de la Fiscalía General del Estado recopilan evidencias y testimonios sobre este hecho de violencia.

Se conoce que la víctima de nombre “Oswaldo” es vecino de esta misma comunidad, por lo que se recopilan testimonios de la familia para conocer si tenían conocimiento de donde se encontraba durante la noche.

afcl/LL