Más Información

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo

La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Culiacán.- En el interior del campo deportivo de béisbol de la comunidad de Bachimeto, en el , fue localizado asesinado de varios disparos una persona identificada como Oswaldo “N”, por lo que las autoridades judiciales iniciaron las primeras investigaciones sobre este nuevo homicidio.

La madrugada de este martes, a vecinos de la comunidad que salieron temprano les llamó la atención de que una persona estaba recargada sobre la barda perimetral del campo deportivo, conocido como el estadio “Gustavo Plata Obeso”, por lo que al acercarse se percataron que tenía sangre en el rostro y el cuerpo.

El estadio de béisbol se ubica frente a una unidad de salud de la comunidad de Bachimeto, por lo que los investigadores de la Fiscalía General del Estado recopilan evidencias y testimonios sobre este hecho de violencia.

Se conoce que la víctima de nombre “Oswaldo” es vecino de esta misma comunidad, por lo que se recopilan testimonios de la familia para conocer si tenían conocimiento de donde se encontraba durante la noche.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses