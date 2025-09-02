Molas, Mérida, Yucatán.- Vecinos de Molas, comisaría de Mérida, detuvieron a un presunto ladrón, al cual amarraron a un poste y evitaron que escapara tras un intento de robo en una vivienda.

Los molestos vecinos señalaron que dos hombres, al parecer originarios de Ticul, fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer una motosierra de un domicilio.

Uno de ellos logró huir en motocicleta, mientras que el otro fue retenido por los pobladores.

El dueño de la vivienda resultó herido en una mano luego de ser atacado con la motosierra por el presunto delincuente.

A pesar de la lesión, con apoyo de los vecinos lograron someterlo y atarlo a un poste.

La tensión creció al punto de que algunos pobladores estuvieron a punto de lincharlo, pero la intervención de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) evitó que la situación pasara a mayores.

El detenido, quien dijo llamarse Ángel fue trasladado al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

