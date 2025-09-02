Más Información

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Kenia López rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados; “me comprometo a generar condiciones de pluralidad”, dice

Aguascalientes.- Este 15 de septiembre, las se abrirán para recibir a las familias con deliciosos antojitos típicos y en la Plaza Principal se contará con la presencia estelar del cantante Emmanuel.

En los festejos patrios por el 215 Aniversario de la Independencia de México se ofrecerán diversas actividades gratuitas para toda la familia.

A partir de las 3:00 de la tarde en la Plaza Patria se llevará a cabo una verbena popular con antojitos gratis, presentaciones de danza folclórica, mariachi en vivo y otras sorpresas, anunció el Gobierno del Estado.

La gobernadora Teresa Jiménez Esquivel encabezará la ceremonia del Grito a las 10:00 de la noche; enseguida será el espectáculo de pirotecnia y luego la presentación de Emmanuel.

Se espera la asistencia de aproximadamente 23 mil personas a la celebración patria.

En el concierto habrá un espacio especial destinado a las personas adultas mayores o que tengan alguna discapacidad para que puedan disfrutar el espectáculo con mayor comodidad.

Corporaciones de Seguridad implementarán un operativo especial durante toda la celebración.

El 16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, se realizará el tradicional desfile cívico-militar sobre la avenida Francisco I. Madero, en el centro de la ciudad.

En el acto participarán más de 3 mil 500 integrantes de corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia, instituciones educativas y organizaciones civiles.

