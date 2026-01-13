Los casos de personas con depresión en Oaxaca aumentaron un 10.2 por ciento en el año 2025 en comparación con el año de 2024, informaron los Servicios de Salud (SSO) como parte del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

Al corte de la semana epidemiológica número 51 de 2025, en Oaxaca se contabilizaron 2 mil 627 casos de depresión, lo que representa un incremento del 10.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se reportaron 2 mil 383 casos.

“Esta tendencia al alza subraya la urgencia de fortalecer la prevención, diagnóstico oportuno y acompañamiento integral”, señalaron los SSO.

La mayoría de los casos que se registraron en 2025, mil 618 corresponden a mujeres y mil 9 a hombres.

Por ello, los SSO hicieron un llamado a la población para visibilizar este padecimiento, romper el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional.

“El sector salud cuenta con personal especializado en psicología, capacitado para evaluar, diagnosticar y tratar trastornos mentales; además, brinda apoyo emocional y trabaja de manera multidisciplinaria con otros profesionales desde la prevención en atención primaria hasta la intervención especializada en hospitales”, aseguraron.

