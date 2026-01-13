Día Mundial de la Depresión: señales de alerta y dónde buscar ayuda profesional en México

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Depresión, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de visibilizar este trastorno de salud mental, promover la información y fomentar el acceso a la atención oportuna.

La depresión afecta a personas de todas las edades y contextos sociales, con un impacto significativo en la vida personal, social y laboral. En México, la Secretaría de Salud estima que alrededor de 3.6 millones de personas adultas viven con depresión; no obstante, la cifra real podría ser mayor debido a la falta de diagnósticos oportunos y al acceso limitado a servicios de salud mental en diversas regiones del país.

Señales de alerta de la depresión

Hablar abiertamente sobre la depresión permite identificar señales de alerta, reducir el estigma en la salud mental y facilitar que quienes la padecen busquen apoyo psicológico.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la depresión puede manifestarse en un solo episodio o repetirse a lo largo de la vida. Durante estos periodos, los síntomas de la depresión suelen presentarse la mayor parte del día y casi todos los días. Entre los más frecuentes se encuentran:

Sentimientos persistentes de tristeza , vacío o desesperanza

, vacío o desesperanza Ganas de llorar sin una causa aparente

sin una causa aparente Irritabilidad, enojo o frustración ante situaciones cotidianas

ante situaciones cotidianas Pérdida de interés en actividades habituales como pasatiempos, deportes o relaciones personales

en actividades habituales como pasatiempos, deportes o relaciones personales Alteraciones del sueño , como insomnio o dormir por periodos prolongados

, como o dormir por periodos prolongados Cansancio constante y disminución de energía

y disminución de energía Cambios en el apetito y en el peso corporal

y en el Ansiedad , inquietud o agitación

, inquietud o agitación Dificultad para concentrarse , recordar información o tomar decisiones

, recordar información o tomar decisiones Lentitud en el habla o los movimientos

Sentimientos de culpa o inutilidad

Pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio

Dolores físicos sin causa médica aparente, como dolor de cabeza o espalda

sin causa médica aparente, como Tendencia a aislarse y evitar actividades sociales

Recursos de apoyo psicológico en México

Ante la presencia de varios síntomas de la depresión, es fundamental buscar ayuda profesional. En México existen servicios gratuitos de atención psicológica y orientación emocional, entre ellos:

Línea de la Vida (800 911 2000): Atención telefónica 24/7 para crisis emocionales , prevención del suicidio y consumo de sustancias.

Atención telefónica 24/7 para , y consumo de sustancias. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: Orientación especializada las 24 horas al 800 953 1704 .

Orientación especializada las 24 horas al . Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC): Asesoramiento integral a través del 55 41 65 7000 .

Asesoramiento integral a través del . Centros de Cuidado de las Emociones: Atención permanente; citas al 55 4631 3035 ext. 2501 o al correo centros.vidaplena@iapa.cdmx.gob.mx.

