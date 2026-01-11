El informe Familias en Movimiento: Una Mirada desde la Niñez Migrante recopiló las experiencias de 104 niños y niñas migrantes: cómo ven a sus familias durante su travesía migratoria, los retos, desafíos que enfrentan y sus necesidades e historias personales.

Publicado por World Vision Latinoamérica y Caribe, en México se encontró incertidumbre y miedo por el tránsito migratorio.

“En América Latina, la migración afecta a millones de familias que buscan un futuro mejor, con cerca de 40 millones de personas desplazadas dentro de la región en 2024.

“Las familias desempeñan un papel crucial como el principal soporte emocional para las niñas y niños migrantes. Sin embargo, también enfrentan enormes desafíos: separaciones, incertidumbre y condiciones de vida precarias”, señala el informe.

Lamentó que estas realidades afectan el desarrollo integral de la niñez migrante, su estabilidad emocional y su derecho a crecer en un entorno seguro. La actividad se realizó en noviembre pasado en albergues y escuelas de Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.

En el caso de México participaron menores de cinco a 14 años. Entre las actividades realizadas había dibujos sobre sueños: las niñas y niños representaron un futuro estable, ilustrando casas y familias unidas. Sofía, de nueve años, escribió: “Todo lo que quiero es que mi mamá, mi hermana y yo podamos estar juntas siempre”.