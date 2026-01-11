Más Información
Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde
Se registra incendio en edificio de departamentos de la colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas
Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días
¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA
Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde
El informe Familias en Movimiento: Una Mirada desde la Niñez Migrante recopiló las experiencias de 104 niños y niñas migrantes: cómo ven a sus familias durante su travesía migratoria, los retos, desafíos que enfrentan y sus necesidades e historias personales.
Publicado por World Vision Latinoamérica y Caribe, en México se encontró incertidumbre y miedo por el tránsito migratorio.
“En América Latina, la migración afecta a millones de familias que buscan un futuro mejor, con cerca de 40 millones de personas desplazadas dentro de la región en 2024.
Lee también Día de Reyes en EU: ilusión y miedo
“Las familias desempeñan un papel crucial como el principal soporte emocional para las niñas y niños migrantes. Sin embargo, también enfrentan enormes desafíos: separaciones, incertidumbre y condiciones de vida precarias”, señala el informe.
Lamentó que estas realidades afectan el desarrollo integral de la niñez migrante, su estabilidad emocional y su derecho a crecer en un entorno seguro. La actividad se realizó en noviembre pasado en albergues y escuelas de Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.
En el caso de México participaron menores de cinco a 14 años. Entre las actividades realizadas había dibujos sobre sueños: las niñas y niños representaron un futuro estable, ilustrando casas y familias unidas. Sofía, de nueve años, escribió: “Todo lo que quiero es que mi mamá, mi hermana y yo podamos estar juntas siempre”.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]