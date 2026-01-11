Más Información

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Se registra incendio en edificio de departamentos de la colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días

¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

El recopiló las experiencias de 104 niños y niñas migrantes: cómo ven a sus familias durante su travesía migratoria, los retos, desafíos que enfrentan y sus necesidades e historias personales.

Publicado por World Vision Latinoamérica y Caribe, en se encontró incertidumbre y miedo por el tránsito migratorio.

“En América Latina, la migración afecta a millones de familias que buscan un futuro mejor, con cerca de 40 millones de personas desplazadas dentro de la región en 2024.

“Las familias desempeñan un papel crucial como el principal soporte emocional para las niñas y niños migrantes. Sin embargo, también enfrentan enormes desafíos: separaciones, incertidumbre y condiciones de vida precarias”, señala el informe.

Lamentó que estas realidades afectan el desarrollo integral de la niñez migrante, su estabilidad emocional y su derecho a crecer en un entorno seguro. La actividad se realizó en noviembre pasado en albergues y escuelas de Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.

En el caso de México participaron menores de cinco a 14 años. Entre las actividades realizadas había dibujos sobre sueños: las niñas y niños representaron un futuro estable, ilustrando casas y familias unidas. Sofía, de nueve años, escribió: “Todo lo que quiero es que mi mamá, mi hermana y yo podamos estar juntas siempre”.

