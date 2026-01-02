Un puesto de tamales abandonado en el centro de Los Ángeles, California, porque el vendedor y propietario del mismo, un migrante mexicano, fue detenido y deportado en la última semana de 2025, refleja la crisis humanitaria en Estados Unidos derivado de lo que es calificado por activistas y abogados como una “cacería de migrantes” y una política de terror que, vaticinan, será más agresiva en 2026 con nuevas medidas en detección de extranjeros vía sus cuentas bancarias para el envío de remesas.

Dos grandes termos naranjas con atole, una olla de tamales de aluminio sobre una pequeña mesa plegable, un banco rojo de plástico, resguardados por una sombrilla multicolor, se han convertido en una escena común en Los Ángeles como parte de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra vendedores ambulantes, pero también de trabajadores de la construcción, lavacoches y, en general, de cualquier persona de piel morena que parezca latina.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), desde enero de 2025, cuando asumió su segundo mandato presidencial Donald Trump, se ha deportado a 605 mil inmigrantes.

La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita, porque no hay antecedentes de este tipo de redadas y detenciones, ni incluso en el anterior mandato de Trump, en que hubo detenciones, pero no tan graves como ahora, porque muchas de ellas fueron ilegales, en contra incluso de ciudadanos estadounidenses, que son detenidos sólo por el color de su piel.

“En el anterior gobierno de Trump no estaban arrestando a las personas tan agresivamente, con tanto abuso y prepotencia, violando las leyes e incluso en la Corte ahora es muy difícil defender a un migrante porque ahí mismo son detenidos por el ICE, que lo mismo van a las escuelas, a las iglesias, a los Home Depot, en los autolavados a realizar redadas. Aquí se han usado marines, militares y la Guardia Nacional para provocar terror a los migrantes”, aseguró.

Sin embargo, denunció que en estas redadas también se ha arrestado a ciudadanos, a residentes sólo por el color de su piel o porque hablan español, y han sido retenidos por varias semanas.

“Es el peor abuso en la historia del país contra migrantes, es una abierta cacería humana, ello sumado a miles que se están autodeportando por tanto miedo a lo que les puede pasar a ellos y a sus familias aquí.

“Los arrestos son principalmente en contra de hombres jóvenes, en edad productiva, pero el ICE detiene por igual a mujeres, aunque estén embarazadas o vayan acompañadas de sus hijos, que casi siempre son ciudadanos estadounidenses y que son separados de sus padres, que son deportados a México y a otras naciones, pero también a ancianos y menores de edad. El ICE sólo se fija en el color de la piel”, comentó la abogada Raquel M. Kuronen en entrevista telefónica.

Aseveró que muchas de las detenciones son en la noche, cuando van a las casas de los migrantes, sin una orden detención o deportación, y se llevan a las personas. Muchos pudieron ganar sus casos en la Corte y ni siquiera se les dio esa oportunidad. “Es una política migratoria de terror”, afirma.

Sostuvo que en 2026 será “más de lo mismo e incluso peor” en las redadas, detenciones y deportaciones de migrantes en Estados Unidos porque el presidente Trump va a intentar que se aprueben más leyes para radicalizar aún más esta política inhumana para detener migrantes.

Recordó que ya se aprobó una ley que se instrumentará en los próximos días para prohibir que los migrantes puedan tener una cuenta bancaria, que sólo se otorgará si tienen un estatus legal, y con ello no sólo se busca cancelar las cuentas, sino asfixiarlos económicamente.

“Nosotros como abogados, como activistas, vamos a seguir peleando con otras leyes. Creemos que hay esperanza ante tanto abuso e ilegalidad”, dijo.

Por su parte, la activista en Los Ángeles Patty Chávez coincidió que 2025 fue el “el peor año para los migrantes en Estados Unidos en las últimas décadas. Es un año muy triste para toda nuestra comunidad latina que vive con miedo de salir a las calles, pero también para dueños de negocios que están en crisis, que están cerrando por esta persecución”.

Expuso que hay un aumento en las detenciones y deportaciones de vendedores ambulantes de tamales, de elotes, de fruta, que están en las calles solos y por ello muy expuestos a las detenciones del ICE.

“Es una escena ya común encontrar botes o carritos de tamales abandonados o una mesita con fruta abandonada en una calle por horas o días, porque ya detuvieron a sus dueños. Eso es muy triste lo que se está viviendo”.

Indicó que se están incrementando las deportaciones en las tiendas de Home Depot, porque allí acuden migrantes que trabajan en la construcción en busca de ser contratados, pero también las redadas están aplicándose en los autolavados y también ha habido detenciones en escuelas, iglesias, panaderías y en cualquier lugar donde se reúnan mexicanos e hispanos.

Auguró que 2026 será aún peor para los migrantes en Estados Unidos. “Desde las 8 de la mañana en varios centros comerciales llegaron vehículos con agentes del ICE para detener a migrantes, sumando a que se incrementarán las detenciones en vuelos internos, por lo que se recomienda no usar los aeropuertos a las personas que no tienen un estatus migratorio legal.

Agregó que también se espera se incrementen los operativos en el marco del Super Bowl que se realizará en febrero en San Francisco, así como en las sedes estadounidenses del Mundial de Futbol 2026.

Alertan por redes sociales

Comentó que activistas están usando las redes sociales, el WhatsApp y otras plataformas para denunciar las redadas en California con frases como “los aguacates están en tal autopista” (en relación al color verde de los uniformes del ICE) o “el hielo está afuera del tal Home Depot o la migraña ya está pegando en tal suburbio”.

“Son nuestros códigos para alertar a nuestra comunidad”, dijo.

Patty Chávez puso como ejemplo de esta “cacería ilegal” el caso del tiktoker y activista de origen mexicano Richard LA, quien denunciaba las redadas y detenciones contra migrantes y que en octubre pasado fue baleado por agentes del ICE que lo acusaron de intentar atropellarlos con su vehículo.

Dijo que el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado que señala que en las aduanas de salida, tanto terrestres como en aeropuertos, se les tomarán los datos biométricos a todas las personas que no sean ciudadanos estadounidenses al salir del país, a fin de tener un mayor control, y a quienes no cuentan con estatus migratorio y que están regresando a México los están deteniendo y los deportan, con lo que si en el futuro quieren acceder a una visa o una regularización migratoria será prácticamente imposible obtenerla.