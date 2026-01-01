Más Información
Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos
Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza
VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza
Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire
TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- Personal de la Secretaría de Marina, rescató a tres náufragos en las aguas de Puerto Chiapas, en la región costa de la entidad.
Los marinos acudieron al salvamento después de recibir un reporte de emergencia sobre una embarcación con tres tripulantes, que había sufrido un accidente, durante actividades de pesca, aproximadamente a 46 millas náuticas (85 kilómetros) de la costa.
El percance hundió la nave y dejó en riesgo a sus ocupantes, que lanzaron el llamado de emergencia y se pidió la ayuda de salvamento.
Lee también Se registran fuertes incendios durante primeras horas del 2026 en Yucatán; no se reportan lesionados
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval, en funciones de Guardia Costera, ante la emergencia activó los protocolos de búsqueda y rescate.
Los rescatistas ubicaron a las dos personas de origen extranjero y una de nacionalidad mexicana, quienes fueron auxiliadas por el personal naval.
Después fueron trasladados a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval para recibir la atención médica correspondiente.
Lee también Golpe al crimen en Progreso, Yucatán; cae "El Cloro" y le decomisan más de 400 mil pesos, metanfetamina, marihuana y cartuchos
Los dos extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para los trámites legales correspondientes. El mexicano fue entregado a sus familiares.
La Secretaría de Marina, con esas acciones refrendó su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar, así como de proporcionar apoyo oportuno a la comunidad marítima que desarrolla sus actividades en aguas nacionales.
Recuento 2025: Inundaciones, accidentes, marchas y campos de exterminio; estos son algunos de los hechos que impactaron al país
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]